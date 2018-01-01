У кінотеатрі «Premier City» – аж 4 прем’єрні фільми*





Пригоди, комедії та анімації – всі вікові категорії знайдуть для себе цікавий фільм або мультфільм! Читайте швидше опис та купуйте квитки:



Фільм «Робін Гуд», 12+

Середньовічна Англія. Загартований війною Робін із Локслі разом зі своїм вірним мавританським другом Маленьким Джоном готують повстання. Корумповані представники королівської родини отруюють життя усім своїм підданим, тож настав час припинити жорстоку експлуатацію людей.



Квитки тут:



Фільм «Кілер з гарантією», 16+

Головний герой фільму – письменник-невдаха Вільям. Його твори ніхто не хоче друкувати, тож усі його думки про марність і жалюгідність власного життя. Та не таланить йому не лише у письменництві, все іде шкереберть: робота, навчання, особисте життя. Попри десять спроб, він так і не зумів звести кінці з життям. Тож Вільям наймає професіонального кілера Леслі, який охоче погодився йому допомогти. Підписавши контракт з кілером, за умовами якого той зобов’язується його вбити протягом тижня, головний герой зітхнув з полегшенням... і передумав помирати, оскільки життя якось різко почало налагоджуватись. Тільки проблема в тому, що кілер попався сумлінний, і за всіма підписаними контрактами гарантує 100% виконання...



Квитки тут:



Мультфільм «Гарві і музичний музей», 0+

Десятирічний Гарві понад усе хоче пройти останній і найскладніший рівень своєї улюбленої гри. Досягнення неабияке – тоді його точно поважатимуть у школі і навіть батько визнає такий успіх. Та коли рівень нарешті пройдено, починають коїтись дивні речі. Виявляється, Гарві випадково активував чарівний диск, і тим самим оживив усіх ляльок у міському музеї. Нічого хорошого в цьому немає, адже разом із милими створіннями ожив їхній жахливий ляльковод. Тепер хлопчику доведеться впоратися з підступним ворогом та навести порядок у місті.



Квитки тут:



Фільм «Щасливі невдахи», 16+

Бертран переживає складні часи. Та він точно знає, що йому по силам будь які випробування, якщо поряд друзі. Тож аби підтримати давнього приятеля збирається семеро чоловіків. Вони багато чого пережили разом і тепер планують підкорити нову висоту. Аби протидіяти хвилям життя треба добре триматися на воді. Саме цьому вони і вчитимуться. Друзі подають заявку на участь у чемпіонаті світу з синхронного плавання. Перша ж зустріч із тренером докорінно змінює їх уявлення про цей спорт. Їх тренуватиме колишня чемпіонка Дельфіна (Вірджинія Ефіра). А поблажок від цієї жінки годі й чекати. Тепер чоловіки днюватимуть і ночуватимуть у басейні, аби з гідністю вийти з ситуації.



Квитки тут:



Чекаємо на Вас у найкращому кінотеатрі Луцька – «Premier City», що у ТРЦ «ПортCity»!



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