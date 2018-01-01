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Приміським маршруткам хочуть заборонити їздити центром Луцька

Приміським маршруткам хочуть заборонити їздити центром Луцька
Центром Луцька планують заборонити їздити приміським маршруткам.

Про це йшлося у четвер, 29 листопада, під час сесії Луцькради.

Депутат Ігор Поліщук вважає, що приміські маршрутки створюють додаткове навантаження на екологію у Луцьку, дороги.

«Їхні маршрути були розроблені так, щоб вони йшли від сіл до автостанції. А зараз вони їздять по всьому місту», - сказав він.

Відтак, міськрада проситиме ОДА, до компетенції якої входить це питання, розібратися з ситуацією.


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Теги: маршрутка, центр
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