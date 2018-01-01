Приміським маршруткам хочуть заборонити їздити центром Луцька
Сьогодні, 11:27
Центром Луцька планують заборонити їздити приміським маршруткам.
Про це йшлося у четвер, 29 листопада, під час сесії Луцькради.
Депутат Ігор Поліщук вважає, що приміські маршрутки створюють додаткове навантаження на екологію у Луцьку, дороги.
«Їхні маршрути були розроблені так, щоб вони йшли від сіл до автостанції. А зараз вони їздять по всьому місту», - сказав він.
Відтак, міськрада проситиме ОДА, до компетенції якої входить це питання, розібратися з ситуацією.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося у четвер, 29 листопада, під час сесії Луцькради.
Депутат Ігор Поліщук вважає, що приміські маршрутки створюють додаткове навантаження на екологію у Луцьку, дороги.
«Їхні маршрути були розроблені так, щоб вони йшли від сіл до автостанції. А зараз вони їздять по всьому місту», - сказав він.
Відтак, міськрада проситиме ОДА, до компетенції якої входить це питання, розібратися з ситуацією.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У кінотеатрі «Premier City» аж 4 прем’єрні фільми*
Сьогодні, 11:32
Луцькі депутати зняли з розгляду рішення про платне навчання дітей з прилеглих до міста громад
Сьогодні, 11:29
Приміським маршруткам хочуть заборонити їздити центром Луцька
Сьогодні, 11:27
Депутати Волині продовжують закликати підтримати автокефалію
Сьогодні, 11:22
У Луцьку замість хати хочуть звести багатоповерхівку
Сьогодні, 11:06
Медіа