Приміським маршруткам хочуть заборонити їздити центром Луцька





Про це йшлося у четвер, 29 листопада, під час сесії Луцькради.



Депутат Ігор Поліщук вважає, що приміські маршрутки створюють додаткове навантаження на екологію у Луцьку, дороги.



«Їхні маршрути були розроблені так, щоб вони йшли від сіл до автостанції. А зараз вони їздять по всьому місту», - сказав він.



Відтак, міськрада проситиме ОДА, до компетенції якої входить це питання, розібратися з ситуацією.





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