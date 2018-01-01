Луцькі депутати зняли з розгляду рішення про платне навчання дітей з прилеглих до міста громад

Депутати зняли з розгляду рішення про призначення плати за навчання дітей з сусідніх громад.Відповідний проект розглядали на пленарному засіданні сесії міської ради у четвер, 29 листопада.Нагадаємо, що в управлінні освіти Луцької міської ради розробили положення про встановлення плати за надання освітніх послуг.Згідно з ним за навчання дітей, які не зареєстровані в Луцьку і батьки яких не працюють в місті потрібно платити. Договір пропонували укладати між Луцькрадою та об’єднаними територіальними громадами. Якщо ж громада відмовиться оплачувати навчання дітей, то передбачали, що це можуть зробити батьки, попередньо уклавши договір з міськрадою.Депутати запропонувалита виключити пункт про можливість оплати навчання за рахунок батьків.«Ми розуміємо складність того, що фінансуємо мешканців інших населених пунктів. Ми вважаємо, що його треба доопрацювати. Питання треба піднімати і запроваджувати, проте оптимальний варіант – міжбюджетні трансфери. Закликаю навколишні ОТГ працювати з Луцьком на партнерських угодах», – зазначив Тарас Шляхтич.Секретар Луцькрадирозповів, що наразі на освітні послуги дітей з сусідніх громад місто витрачає 27 мільйонів гривень у рік. Відтак наразі рада веде переговори з головами територіальних громад про те, аби вони співпрацювали з містом у питання освіти.«Це серйозна сума, місто не може бути спонсором всіх сільських рад. Я не торкаюся питань безкоштовного користування транспортом не мешканцями міста і використання лікувальних закладів. Життя вчить нас рахувати гроші. Ми дивимося на те, куди йдуть наші гроші.Сьогодні завершується добровільне об’єднання ОТГ. Луцьк може втратити статус обласного центру, якщо не приєднає навколишні села. Якщо не будемо гостро ставити питання і казати «ми не проти виділяти кошти, але тоді приєднуйтеся до Луцька», то перспективи міста ускладнюються», – зазначив Григорій Пустовіт.