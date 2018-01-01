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У луцькому зоопарку буде безкоштовний вхід для людей з інвалідністю

У луцькому зоопарку буде безкоштовний вхід для людей з інвалідністю
У Луцькому зоопарку 3 грудня безкоштовно пускатимуть людей з інвалідністю.

Про це йдеться на офіційній сторінці звіринцю у Facebook.

"Ми знаємо, що таке особливі потреби, не з чуток. По-перше, значна частина наших підопічних - особливі. Хтось - від народження, хтось - через непередбачувані життєві обставини, хтось - зі злої волі тих, хто за них сильніший чи зліший. По-друге, у нас працюють люди з особливими потребами, забезпечуючи комфорт та затишок і гостям, і підопічним. Тому з нагоди Міжнародного дня людей з інвалідністю, який світ відзначає 3 грудня, запрошуємо усіх особливих відвідувачів на гостину безоплатно. Цей невеличкий сюрприз - просто знак пошани до тих, хто, попри випробування долі, не опускає рук, а долає негаразди і насолоджується кожним днем", - повідомили в зоопарку.

"Отож, понеділок, 3 грудня, Луцький зоопарк! До зустрічі, наші любі відвідувачі - такі всі різні й особливі!" - йдеться у дописі.

У луцькому зоопарку буде безкоштовний вхід для людей з інвалідністю


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Теги: Луцький зоопарк, тварини, вхід
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