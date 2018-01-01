У луцькому зоопарку буде безкоштовний вхід для людей з інвалідністю
Сьогодні, 11:40
У Луцькому зоопарку 3 грудня безкоштовно пускатимуть людей з інвалідністю.
Про це йдеться на офіційній сторінці звіринцю у Facebook.
"Ми знаємо, що таке особливі потреби, не з чуток. По-перше, значна частина наших підопічних - особливі. Хтось - від народження, хтось - через непередбачувані життєві обставини, хтось - зі злої волі тих, хто за них сильніший чи зліший. По-друге, у нас працюють люди з особливими потребами, забезпечуючи комфорт та затишок і гостям, і підопічним. Тому з нагоди Міжнародного дня людей з інвалідністю, який світ відзначає 3 грудня, запрошуємо усіх особливих відвідувачів на гостину безоплатно. Цей невеличкий сюрприз - просто знак пошани до тих, хто, попри випробування долі, не опускає рук, а долає негаразди і насолоджується кожним днем", - повідомили в зоопарку.
"Отож, понеділок, 3 грудня, Луцький зоопарк! До зустрічі, наші любі відвідувачі - такі всі різні й особливі!" - йдеться у дописі.
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Про це йдеться на офіційній сторінці звіринцю у Facebook.
"Ми знаємо, що таке особливі потреби, не з чуток. По-перше, значна частина наших підопічних - особливі. Хтось - від народження, хтось - через непередбачувані життєві обставини, хтось - зі злої волі тих, хто за них сильніший чи зліший. По-друге, у нас працюють люди з особливими потребами, забезпечуючи комфорт та затишок і гостям, і підопічним. Тому з нагоди Міжнародного дня людей з інвалідністю, який світ відзначає 3 грудня, запрошуємо усіх особливих відвідувачів на гостину безоплатно. Цей невеличкий сюрприз - просто знак пошани до тих, хто, попри випробування долі, не опускає рук, а долає негаразди і насолоджується кожним днем", - повідомили в зоопарку.
"Отож, понеділок, 3 грудня, Луцький зоопарк! До зустрічі, наші любі відвідувачі - такі всі різні й особливі!" - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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