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У «Play Hall», що у «Промені», можна виграти телефон*

У «Play Hall», що у «Промені», можна виграти телефон*
У РЦ «Промінь» пропонують відвідати фільм, боулінг чи більярд, а також наголошують, що в ігровій зоні «Play Hall» можна виграти телефон.

Ігрова зона «Play Hall» спільно з кінотеатром «Multiplex» запускають нову акцію: купуй квиток у кіно та отримуй подарунок – 25 грн на ігри у зону «Play Hall».

Ігрова зона «Play Hall» пропонує зіграти на таких автоматах як: Moto GP, Batman, Aliens Armagedon, Jurrasic Park, Air Hockey Gold та Key Master.

Також особливу увагу звертають на автомат Key Master, оскільки саме там зараз можна виграти смартфон Redmi 6А.

РЦ «Промінь», 1-й поверх, Ігрова зона «Play Hall» та кінотеатр «Multiplex».

Довідка: +380 (68) 525 90 09.
У «Play Hall», що у «Промені», можна виграти телефон*

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Теги: РЦ «Промінь»
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