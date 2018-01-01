У «Play Hall», що у «Промені», можна виграти телефон*
Сьогодні, 12:33
У РЦ «Промінь» пропонують відвідати фільм, боулінг чи більярд, а також наголошують, що в ігровій зоні «Play Hall» можна виграти телефон.
Ігрова зона «Play Hall» спільно з кінотеатром «Multiplex» запускають нову акцію: купуй квиток у кіно та отримуй подарунок – 25 грн на ігри у зону «Play Hall».
Ігрова зона «Play Hall» пропонує зіграти на таких автоматах як: Moto GP, Batman, Aliens Armagedon, Jurrasic Park, Air Hockey Gold та Key Master.
Також особливу увагу звертають на автомат Key Master, оскільки саме там зараз можна виграти смартфон Redmi 6А.
РЦ «Промінь», 1-й поверх, Ігрова зона «Play Hall» та кінотеатр «Multiplex».
Довідка: +380 (68) 525 90 09.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Ігрова зона «Play Hall» спільно з кінотеатром «Multiplex» запускають нову акцію: купуй квиток у кіно та отримуй подарунок – 25 грн на ігри у зону «Play Hall».
Ігрова зона «Play Hall» пропонує зіграти на таких автоматах як: Moto GP, Batman, Aliens Armagedon, Jurrasic Park, Air Hockey Gold та Key Master.
Також особливу увагу звертають на автомат Key Master, оскільки саме там зараз можна виграти смартфон Redmi 6А.
РЦ «Промінь», 1-й поверх, Ігрова зона «Play Hall» та кінотеатр «Multiplex».
Довідка: +380 (68) 525 90 09.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Просять допомогти 20-річній волинянці, у якої підозрюють рак
Сьогодні, 12:41
У «Play Hall», що у «Промені», можна виграти телефон*
Сьогодні, 12:33
На Волині біля школи зарізали дівчину, – ЗМІ. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 12:00
Медіа