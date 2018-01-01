У «Play Hall», що у «Промені», можна виграти телефон*

У РЦ «Промінь» пропонують відвідати фільм, боулінг чи більярд, а також наголошують, що в ігровій зоні «Play Hall» можна виграти телефон.Ігрова зона «Play Hall» спільно з кінотеатром «Multiplex» запускають нову акцію: купуй квиток у кіно та отримуй подарунок – 25 грн на ігри у зону «Play Hall».Ігрова зона «Play Hall» пропонує зіграти на таких автоматах як: Moto GP, Batman, Aliens Armagedon, Jurrasic Park, Air Hockey Gold та Key Master.Також особливу увагу звертають на автомат Key Master, оскільки саме там зараз можна виграти смартфон Redmi 6А.РЦ «Промінь», 1-й поверх, Ігрова зона «Play Hall» та кінотеатр «Multiplex».Довідка: +380 (68) 525 90 09.