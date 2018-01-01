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На Волині біля школи зарізали дівчину, – ЗМІ. ОНОВЛЕНО

На Волині біля школи зарізали дівчину, – ЗМІ. ОНОВЛЕНО
У центрі Нововолинська, в дворі магазину “Бульвар”, який знаходиться поряд зі школою, зарізали дівчину.

Інцидент трапився вранці 29 листопада, - пише видання Радар.

На місці події працює поліція та “швидка”.

Зазначається, що дівчина віком 29 чи 30 років прийшла в гості до свого приятеля, який мешкає на другому поверсі будинку, де знаходиться “Бульвар” і кафе.

Між ними спалахнув конфлікт, молодик (її одноліток) вихопив ніж і завдав їй удар у квартирі.

Дівчина ж намагалася втекти, але він її наздогнав і дорізав уже у дворі.

Потерпіла померла у кареті “швидкої”.


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Теги: дівчина, смерть
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Коментарі 1
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Бандитське місто ,наркомани ,руський мир і інша наволоч зібрались в одному місті .
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