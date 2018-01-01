На Волині біля школи зарізали дівчину, – ЗМІ. ОНОВЛЕНО





Інцидент трапився вранці 29 листопада, - пише видання



На місці події працює поліція та “швидка”.



Зазначається, що дівчина віком 29 чи 30 років прийшла в гості до свого приятеля, який мешкає на другому поверсі будинку, де знаходиться “Бульвар” і кафе.



Між ними спалахнув конфлікт, молодик (її одноліток) вихопив ніж і завдав їй удар у квартирі.



Дівчина ж намагалася втекти, але він її наздогнав і дорізав уже у дворі.



Потерпіла померла у кареті “швидкої”.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У центрі Нововолинська, в дворі магазину “Бульвар”, який знаходиться поряд зі школою, зарізали дівчину.Інцидент трапився вранці 29 листопада, - пише видання Радар На місці події працює поліція та “швидка”.Зазначається, що дівчина віком 29 чи 30 років прийшла в гості до свого приятеля, який мешкає на другому поверсі будинку, де знаходиться “Бульвар” і кафе.Між ними спалахнув конфлікт, молодик (її одноліток) вихопив ніж і завдав їй удар у квартирі.Дівчина ж намагалася втекти, але він її наздогнав і дорізав уже у дворі.Потерпіла померла у кареті “швидкої”.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію