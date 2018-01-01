На Волині біля школи зарізали дівчину, – ЗМІ. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 12:00
У центрі Нововолинська, в дворі магазину “Бульвар”, який знаходиться поряд зі школою, зарізали дівчину.
Інцидент трапився вранці 29 листопада, - пише видання Радар.
На місці події працює поліція та “швидка”.
Зазначається, що дівчина віком 29 чи 30 років прийшла в гості до свого приятеля, який мешкає на другому поверсі будинку, де знаходиться “Бульвар” і кафе.
Між ними спалахнув конфлікт, молодик (її одноліток) вихопив ніж і завдав їй удар у квартирі.
Дівчина ж намагалася втекти, але він її наздогнав і дорізав уже у дворі.
Потерпіла померла у кареті “швидкої”.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Інцидент трапився вранці 29 листопада, - пише видання Радар.
На місці події працює поліція та “швидка”.
Зазначається, що дівчина віком 29 чи 30 років прийшла в гості до свого приятеля, який мешкає на другому поверсі будинку, де знаходиться “Бульвар” і кафе.
Між ними спалахнув конфлікт, молодик (її одноліток) вихопив ніж і завдав їй удар у квартирі.
Дівчина ж намагалася втекти, але він її наздогнав і дорізав уже у дворі.
Потерпіла померла у кареті “швидкої”.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
Бандитське місто ,наркомани ,руський мир і інша наволоч зібрались в одному місті .
Останні новини
У «Play Hall», що у «Промені», можна виграти телефон*
Сьогодні, 12:33
На Волині біля школи зарізали дівчину, – ЗМІ. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 12:00
Медіа