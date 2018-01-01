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В Україні заборонили популярні таблетки від грипу та знеболювальне

В Україні заборонили популярні таблетки від грипу та знеболювальне
В Україні заборонили кілька серій таблеток від грипу "Колдфлю", знеболювальних таблеток "Сіган" та інших препаратів.

Про це йдеться у розпорядженні Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, - пише канал 24.

Таке рішення прийняли у середу, 28 листопада.

Під заборону потрапили такі препарати:

– "Сіган" таблетки, вкриті плівковою оболонкою, № 4 (4х1) у стрипах серій GS01701, GS01702, GS01703. Ліки застосовують для полегшення болю, зменшення запалення м'яких тканин.

– "Колдфлю" таблетки № 4 (4х1) в стрипах серій GC15701, GC15702. Препарат використовують для симптоматичного лікування застудних захворювань та грипу, ринітів.

– "Кофекс" сироп по 60 мл у флаконі з мірним ковпачком; по 1 флакону в картонній коробці серій GC11602, GC11603, GC11701, GC11702, GC11703, GC11704. Його приписують для лікування сухого, подразливого, виснажливого кашлю

– "Ланза" капсули по 30 мг № 20 (10х2) у блістерах серій GL01701. Показання – пептична виразка шлунка та дванадцятипалої кишки, гастроезофагеальна рефлюксна хвороба.

– "Ензимтал" драже №100 (10х10) у стрипах, серій GE03701. Ліки застосовують для симптоматичного лікування диспепсії, метеоризму.

– "Тилда" таблетки, вкриті плівковою оболонкою, № 200 (4х50) у стрипах серій GT01701, GT01702. Показання – гострий біль, посттравматичний та післяопераційний больовий синдром.

Виробником усіх вищеперерахованих ліків є Дженом Біотек Пвт. Лтд., Індія.

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Теги: ліки, заборона, медицина
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