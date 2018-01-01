Просять допомогти 20-річній волинянці, у якої підозрюють рак





Хоч остаточний діагноз ще не поставлений, проте рідні просять коштів на обстеження, - пише



Олена Рихлік працює в нововолинській лікарні, нещодавно прийшла на роботу, допомагати хворим. Та сама зараз потребує допомоги. Дівчина знаходиться в Інституті нейрохірургії у Києві, проходить обстеження, здає необхідні аналізи та чекає на проведення операції – стереотаксичної біопсії. Вартість даної процедури 25 тисяч гривень. Для Олени та її сім’ї це чималі кошти.



Хвороба прийшла неочікувано. Кілька тижнів боліла голова, дівчина проходила амбулаторне лікування. Потім лікарі направили на КТ, а опісля на МРТ, на якому виявили вогнищеве ураження головного мозку і поки що незрозумілого характеру новоутворення. Із волинської обласної лікарні Олену направили до Києва.



Допомогу на лікування можна перерахувати на картку Приватбанку 5168 7573 7221 2565 (Олена Рихлік).



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