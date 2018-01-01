Чому сьогодні не можна важко працювати: прикмети і забобони
Сьогодні, 13:06
29 листопада 2018 року вшановують пам'ять Матвія — одного з дванадцяти апостолів, найближчих учнів Ісуса Христа.
Якщо цього дня віяли сильні вітри, то хурделиці і заметілі повинні були продовжуватися до Миколая Чудотворця (19 грудня), - пише канал 24. Якщо хмари йшли низько — чекали холоду і заморозків.
Іменини 29 листопада святкують: Василь, Віктор, Дмитро, Іван, Матвій, Михайло, Семен, Сергій, Федір.
Народні прикмети на 29 листопада:
– На Матвія пішов сніг – скоро будуть хуртовини.
– Дме сильний вітер – взимку будуть часті завірюхи і хуртовини.
– Холодний день – зима буде морозяною.
– Тепла і дощова погода – зима буде теплою.
Що можна робити 29 листопада
1. Прислухайтеся до порад оточуючих, вони вам неодмінно допоможуть у вирішенні важливого питання.
Що не можна робити 29 листопада
1. Не виконуйте важку роботу. Запросіть до себе в гості друзів чи близьких та проведіть час за приємними та душевними розмовами.
2. Не свистіть у будинку, адже накличете тарганів.
3. Не сідайте на стіл – до біди.
4. Не говоріть з людиною, яка прийшла до вас додому через поріг. Існує прикмета, що невдовзі ви посваритеся.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо цього дня віяли сильні вітри, то хурделиці і заметілі повинні були продовжуватися до Миколая Чудотворця (19 грудня), - пише канал 24. Якщо хмари йшли низько — чекали холоду і заморозків.
Іменини 29 листопада святкують: Василь, Віктор, Дмитро, Іван, Матвій, Михайло, Семен, Сергій, Федір.
Народні прикмети на 29 листопада:
– На Матвія пішов сніг – скоро будуть хуртовини.
– Дме сильний вітер – взимку будуть часті завірюхи і хуртовини.
– Холодний день – зима буде морозяною.
– Тепла і дощова погода – зима буде теплою.
Що можна робити 29 листопада
1. Прислухайтеся до порад оточуючих, вони вам неодмінно допоможуть у вирішенні важливого питання.
Що не можна робити 29 листопада
1. Не виконуйте важку роботу. Запросіть до себе в гості друзів чи близьких та проведіть час за приємними та душевними розмовами.
2. Не свистіть у будинку, адже накличете тарганів.
3. Не сідайте на стіл – до біди.
4. Не говоріть з людиною, яка прийшла до вас додому через поріг. Існує прикмета, що невдовзі ви посваритеся.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Звіряче вбивство на Волині: чоловік зарізав куму
Сьогодні, 13:30
Чому сьогодні не можна важко працювати: прикмети і забобони
Сьогодні, 13:06
На Волині зловили злодія, який вкрав 15 велосипедів
Сьогодні, 12:44
Просять допомогти 20-річній волинянці, у якої підозрюють рак
Сьогодні, 12:41
Медіа