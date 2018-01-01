Чому сьогодні не можна важко працювати: прикмети і забобони





Якщо цього дня віяли сильні вітри, то хурделиці і заметілі повинні були продовжуватися до Миколая Чудотворця (19 грудня), - пише



Іменини 29 листопада святкують: Василь, Віктор, Дмитро, Іван, Матвій, Михайло, Семен, Сергій, Федір.



Народні прикмети на 29 листопада:

– На Матвія пішов сніг – скоро будуть хуртовини.



– Дме сильний вітер – взимку будуть часті завірюхи і хуртовини.



– Холодний день – зима буде морозяною.



– Тепла і дощова погода – зима буде теплою.



Що можна робити 29 листопада



1. Прислухайтеся до порад оточуючих, вони вам неодмінно допоможуть у вирішенні важливого питання.



Що не можна робити 29 листопада

1. Не виконуйте важку роботу. Запросіть до себе в гості друзів чи близьких та проведіть час за приємними та душевними розмовами.



2. Не свистіть у будинку, адже накличете тарганів.



3. Не сідайте на стіл – до біди.



4. Не говоріть з людиною, яка прийшла до вас додому через поріг. Існує прикмета, що невдовзі ви посваритеся.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 29 листопада 2018 року вшановують пам'ять Матвія — одного з дванадцяти апостолів, найближчих учнів Ісуса Христа.Якщо цього дня віяли сильні вітри, то хурделиці і заметілі повинні були продовжуватися до Миколая Чудотворця (19 грудня), - пише канал 24 . Якщо хмари йшли низько — чекали холоду і заморозків.Іменини 29 листопада святкують: Василь, Віктор, Дмитро, Іван, Матвій, Михайло, Семен, Сергій, Федір.– На Матвія пішов сніг – скоро будуть хуртовини.– Дме сильний вітер – взимку будуть часті завірюхи і хуртовини.– Холодний день – зима буде морозяною.– Тепла і дощова погода – зима буде теплою.1. Прислухайтеся до порад оточуючих, вони вам неодмінно допоможуть у вирішенні важливого питання.1. Не виконуйте важку роботу. Запросіть до себе в гості друзів чи близьких та проведіть час за приємними та душевними розмовами.2. Не свистіть у будинку, адже накличете тарганів.3. Не сідайте на стіл – до біди.4. Не говоріть з людиною, яка прийшла до вас додому через поріг. Існує прикмета, що невдовзі ви посваритеся.

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