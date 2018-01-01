Помер батько відомого футболіста з Волині: тіло знайшли на березі річки
Сьогодні, 13:18
У Любешеві, на березі річки Стохід, перехожі виявили мертвого чоловіка.
Це сталося у четвер, 29 листопада, - повідомляє Район.in.ua.
"Оскільки селищем промайнула чутка, що це батько відомого футболіста Тараса Михалика, кореспондент мережі Район.in.ua побував на місці події", пише видання.
Керівник оперативної групи поліції, яка там працювала, відмовився надати будь-які коментарі, але підтвердив, що особу мертвого з’ясували і це мешканець Любешева Володимир Михалик.
Причина смерті чоловіка наразі не відома.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Це сталося у четвер, 29 листопада, - повідомляє Район.in.ua.
"Оскільки селищем промайнула чутка, що це батько відомого футболіста Тараса Михалика, кореспондент мережі Район.in.ua побував на місці події", пише видання.
Керівник оперативної групи поліції, яка там працювала, відмовився надати будь-які коментарі, але підтвердив, що особу мертвого з’ясували і це мешканець Любешева Володимир Михалик.
Причина смерті чоловіка наразі не відома.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку в аварії понівечило авто, рух – ускладнений. ФОТО
Сьогодні, 13:37
Звіряче вбивство на Волині: чоловік зарізав куму
Сьогодні, 13:30
Помер батько відомого футболіста з Волині: тіло знайшли на березі річки
Сьогодні, 13:18
Чому сьогодні не можна важко працювати: прикмети і забобони
Сьогодні, 13:06
На Волині зловили злодія, який вкрав 15 велосипедів
Сьогодні, 12:44
Медіа