Помер батько відомого футболіста з Волині: тіло знайшли на березі річки





Це сталося у четвер, 29 листопада, - повідомляє



"Оскільки селищем промайнула чутка, що це батько відомого футболіста Тараса Михалика, кореспондент мережі Район.in.ua побував на місці події", пише видання.



Керівник оперативної групи поліції, яка там працювала, відмовився надати будь-які коментарі, але підтвердив, що особу мертвого з’ясували і це мешканець Любешева Володимир Михалик.



Причина смерті чоловіка наразі не відома.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Любешеві, на березі річки Стохід, перехожі виявили мертвого чоловіка.Це сталося у четвер, 29 листопада, - повідомляє Район.in.ua "Оскільки селищем промайнула чутка, що це батько відомого футболіста, кореспондент мережі Район.in.ua побував на місці події", пише видання.Керівник оперативної групи поліції, яка там працювала, відмовився надати будь-які коментарі, але підтвердив, що особу мертвого з’ясували і це мешканець ЛюбешеваПричина смерті чоловіка наразі не відома.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію