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Помер батько відомого футболіста з Волині: тіло знайшли на березі річки

Помер батько відомого футболіста з Волині: тіло знайшли на березі річки
У Любешеві, на березі річки Стохід, перехожі виявили мертвого чоловіка.

Це сталося у четвер, 29 листопада, - повідомляє Район.in.ua.

"Оскільки селищем промайнула чутка, що це батько відомого футболіста Тараса Михалика, кореспондент мережі Район.in.ua побував на місці події", пише видання.

Керівник оперативної групи поліції, яка там працювала, відмовився надати будь-які коментарі, але підтвердив, що особу мертвого з’ясували і це мешканець Любешева Володимир Михалик.

Причина смерті чоловіка наразі не відома.

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Теги: кримінал, смерть, Волинь
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