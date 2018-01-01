Звіряче вбивство на Волині: чоловік зарізав куму





Подробиці трагедії інтернет-виданню



Нагадаємо,



Як повідомив керівник Нововолинського відділу поліції Віктор Пикалюк, жінці нанесли кілька ножових поранень у живіт. На місце викликали «швидку», однак врятувати життя не вдалося.



З’ясували, що померлій дівчині Яні було 29 років. Вона прийшла в гості до кумів, жінки сиділи, розмовляли. Потім чоловік взяв ніж і декілька разів штрикнув у живіт свою куму. Вона вибігла з квартири на вулицю. Говорять, що чоловік ще там її кілька разів підрізав. Біля під’їзду залишися сліди крові і сережка загиблої.



Одна з версій події – чоловікові не сподобалося те, про що говорили жінки, інша – сварився з дружиною, а кума заступалася. В стані алкогольного сп’яніння чоловік не перебував, судимий не був. Говорять, що сім’я благополучна, з двома дітьми.



У скоєному чоловік зізнався. Наразі проводяться слідчі дії і він дає покази.



У загиблої залишилася 7-річна донька.



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