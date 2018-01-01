Звіряче вбивство на Волині: чоловік зарізав куму
Сьогодні, 13:30
У Нововолинську чоловік зарізав 29-річну жінку.
Подробиці трагедії інтернет-виданню БУГ розповіли у Нововолинському відділі поліції.
Нагадаємо, інцидент трапився 29 листопада.
Як повідомив керівник Нововолинського відділу поліції Віктор Пикалюк, жінці нанесли кілька ножових поранень у живіт. На місце викликали «швидку», однак врятувати життя не вдалося.
З’ясували, що померлій дівчині Яні було 29 років. Вона прийшла в гості до кумів, жінки сиділи, розмовляли. Потім чоловік взяв ніж і декілька разів штрикнув у живіт свою куму. Вона вибігла з квартири на вулицю. Говорять, що чоловік ще там її кілька разів підрізав. Біля під’їзду залишися сліди крові і сережка загиблої.
Одна з версій події – чоловікові не сподобалося те, про що говорили жінки, інша – сварився з дружиною, а кума заступалася. В стані алкогольного сп’яніння чоловік не перебував, судимий не був. Говорять, що сім’я благополучна, з двома дітьми.
У скоєному чоловік зізнався. Наразі проводяться слідчі дії і він дає покази.
У загиблої залишилася 7-річна донька.
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Подробиці трагедії інтернет-виданню БУГ розповіли у Нововолинському відділі поліції.
Нагадаємо, інцидент трапився 29 листопада.
Як повідомив керівник Нововолинського відділу поліції Віктор Пикалюк, жінці нанесли кілька ножових поранень у живіт. На місце викликали «швидку», однак врятувати життя не вдалося.
З’ясували, що померлій дівчині Яні було 29 років. Вона прийшла в гості до кумів, жінки сиділи, розмовляли. Потім чоловік взяв ніж і декілька разів штрикнув у живіт свою куму. Вона вибігла з квартири на вулицю. Говорять, що чоловік ще там її кілька разів підрізав. Біля під’їзду залишися сліди крові і сережка загиблої.
Одна з версій події – чоловікові не сподобалося те, про що говорили жінки, інша – сварився з дружиною, а кума заступалася. В стані алкогольного сп’яніння чоловік не перебував, судимий не був. Говорять, що сім’я благополучна, з двома дітьми.
У скоєному чоловік зізнався. Наразі проводяться слідчі дії і він дає покази.
У загиблої залишилася 7-річна донька.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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