вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Звіряче вбивство на Волині: чоловік зарізав куму

Звіряче вбивство на Волині: чоловік зарізав куму
У Нововолинську чоловік зарізав 29-річну жінку.

Подробиці трагедії інтернет-виданню БУГ розповіли у Нововолинському відділі поліції.

Нагадаємо, інцидент трапився 29 листопада.

Як повідомив керівник Нововолинського відділу поліції Віктор Пикалюк, жінці нанесли кілька ножових поранень у живіт. На місце викликали «швидку», однак врятувати життя не вдалося.

З’ясували, що померлій дівчині Яні було 29 років. Вона прийшла в гості до кумів, жінки сиділи, розмовляли. Потім чоловік взяв ніж і декілька разів штрикнув у живіт свою куму. Вона вибігла з квартири на вулицю. Говорять, що чоловік ще там її кілька разів підрізав. Біля під’їзду залишися сліди крові і сережка загиблої.

Одна з версій події – чоловікові не сподобалося те, про що говорили жінки, інша – сварився з дружиною, а кума заступалася. В стані алкогольного сп’яніння чоловік не перебував, судимий не був. Говорять, що сім’я благополучна, з двома дітьми.

У скоєному чоловік зізнався. Наразі проводяться слідчі дії і він дає покази.

У загиблої залишилася 7-річна донька.
Звіряче вбивство на Волині: чоловік зарізав куму
Звіряче вбивство на Волині: чоловік зарізав куму

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: смерть, Нововолинськ, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волиняни отримують фейкові виклики до військкомату
У луцьких обмінниках – різке здорожчання валюти. ФОТО
Юна лучанка бореться з пухлиною головного мозку: небайдужих благають допомогти
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У місті на Волині хочуть закрити залізничну станцію
Сьогодні, 14:33
У Луцьку в аварії понівечило авто, рух – ускладнений. ФОТО
Сьогодні, 13:37
Звіряче вбивство на Волині: чоловік зарізав куму
Сьогодні, 13:30
Помер батько відомого футболіста з Волині: тіло знайшли на березі річки
Сьогодні, 13:18
Чому сьогодні не можна важко працювати: прикмети і забобони
Сьогодні, 13:06
Схожі новини
У Нововолинську згоріло авто: всередині виявили тіло У Нововолинську згоріло авто: всередині виявили тіло
04 жовтень, 09:10
Помер батько відомого футболіста з Волині: тіло знайшли на березі річки Помер батько відомого футболіста з Волині: тіло знайшли на березі річки
Сьогодні, 13:18
На Волині – чотири раптові смерті: підозрюють зловживання алкоголем На Волині – чотири раптові смерті: підозрюють зловживання алкоголем
Сьогодні, 08:17
На Волині в аварії загинув пішохід, який йшов узбіччям На Волині в аварії загинув пішохід, який йшов узбіччям
28 листопад, 12:57
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У місті на Волині хочуть закрити залізничну станцію
Сьогодні, 14:33
 0
У Луцьку в аварії понівечило авто, рух – ускладнений. ФОТО
Сьогодні, 13:37
 0
Звіряче вбивство на Волині: чоловік зарізав куму
Сьогодні, 13:30
 0
Помер батько відомого футболіста з Волині: тіло знайшли на березі річки
Сьогодні, 13:18
 0
Чому сьогодні не можна важко працювати: прикмети і забобони
Сьогодні, 13:06
 0
Медіа
відео
1/8