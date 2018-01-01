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У місті на Волині хочуть закрити залізничну станцію

У місті на Волині хочуть закрити залізничну станцію
У Камені-Каширському хочуть закрити залізничну станцію.

Як поінформувала секретар міської ради Наталія Бащук, керівництво залізничників порахувало, що за 6 місяців поточного року державне підприємство “Камінь-Каширське лісове господарство” навантажило лісодеревиною всього лише 70 вагонів, вивантажено у місті товарів різними суб’єктами господарювання 73 вагони, - пише газета Полісся.

"Це, за їхніми обрахунками, складає лише 0,8 вагона на добу за згаданий період. Залізничники переконують, що таке господарювання для них є дуже нерентабельним. А тому просять дати дозвіл на закриття залізничного вузла і здійснювати в майбутньому вантажні перевезення через станцію у Ковелі", — говорить Наталія Миколаївна.

Варто відмітити, що кілька років тому керівництвом “Укрзалізниці” припинено рух пасажирських вагонів з м. Камінь-Каширський до м. Ковель. Цим були невдоволені особливо малозахищені категорії громадян, пенсіонери і люди з інвалідністю.

Нагадаємо, що залізниця сполученням Ковель–Камінь-Каширський була введена в дію більше 100 років тому під час війни австро-німецької коаліції проти Росії.

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Теги: Камінь-Каширський, залізниця
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