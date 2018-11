Куди піти на вихідні у Луцьку: 30 листопада – 2 грудня

Поки усі куталися в пальта та грілися чаєм і глінтвейном, непомітно в Луцьк підкралася зима. Щоправда, ні снігу, ні відповідного настрою у містян чомусь немає.А дарма, бо ж на носі новорічні свята, а це означає, уже можна скуповувати милі ялинкові іграшки та прикрашати дім.Але це все, звісно, після роботи. А після активного робочого тижня варто подбати про те, як, де і з ким провести вихідні. Цей вікенд буде доволі насиченими у культурному та розважальному плані. Кожен зможе вибрати собі подію до душі.Томупідготувало для вас добірку заходів, які допоможуть «перезарядити батарейки» після робочого тижня.Подія:Тип заходу: вечіркаМісце: пивний клуб «Оболонь»Що обіцяють: Часи міняються і музика теж. Є шанс відмітити контраст між тим, що було популярним у 90ті, а що стало хітовим у двотисячні.. Наскільки помолоділи чи постаріли в своїй музиці ті чи інші музиканти, хто "випав" з колії, а хто тільки з'явився. Купа хорошої музики, яку постараємось якимось чудом вмістити в кілька годин танцульок!Подія:Тип заходу: концертМісце: Волинський академічний театр імені Т.Г. ШевченкаПочаток: 19:00Що обіцяють: Великий ювілейний концерт на честь 75-річчя видатного колективу, який об’єднав в собі не тільки все найкраще зі співу, народного танцю і музики, а ще й спромігся робити блискавичні масштабні шоу-постановки кращих музичних творів народів світу.Зачарує серця шанувальників виконання пісень, граціозні танці хореографічної групи та віртуозна гра оркестру народних інструментів – і все це Національний український народний хор імені Григорія Верьовки.Візитною карткою, що понад 70 років несе у широкий світ пісню-сповідь, пісню – думу, пісню – душу, – є Національний заслужений академічний український народний хор України імені Г.Верьовки. Зачаровує, найпотаємніших струн серця торкається кришталево – дзвінка, задушевна, п’янка і ніжна українська пісня. А саме з таких і складається репертуар славетного колективу. І линуть пісні, розлягаються над світом, збуджують прекрасні почуття і благородні поривання, несуть людям радість.Хор Верьовки – небачене видовище. Ми нічим не ризикуємо, стверджуючи, що перед нами – диво, яке заворожує слух і зір. Не знати чому віддати перевагу – бездоганному хору, дивовижним танцям, віртуозному оркестру чи пречудовим костюмам. Це не спектакль, а дивний сон, зміст якого становлять нечувані звуки, небачені рухи і неземні кольорові гами.Уявіть собі парад, учасники якого одягнені в найбагатші костюми, найвимогливіше і наймайстерніше виконання пісень, найграціозніші й найпрекрасніші танці – і тільки тоді ви зможете зрозуміти, що відбувається на сцені завдяки цим артистам.Подія:Тип заходу: концертМісце: арт-кафе «Стоп Кадр»Початок: 19:00Що обіцяють: Гурт Karna — це культове явище в українській музиці, якому вже більше 20 років. Зараз гурт переживає нову хвилю популярності. Причиною цього є феноменальний успіх кліпу Party на Прикарпатті, який також встигли відзначити як кращий відео-кліп 2017 року за версією Best Metal Act, та не менш успішний реліз альбому «Гуцулметал» який став фундаментом для однойменного музичного напрямку.Окрім автентичних прикарпатських барв у музиці, яскравою рисою нового жанру став концертний винахід гурту KARNA під назвою «Метал-Аркан», який поєднує традиційний карпатський танець – «Аркан» з елементами світової рок-культури: slam, circle pit.Від виступів KARNA в публіки зашкалює адреналін. Усі, хто хоч раз мав нагоду почути цих музикантів вживу, захоплено діляться відгуками про нереально крутий лайв!Подія:Тип заходу: концертМісце: пивний клуб «Оболонь»Початок: 21:30Що обіцяють: 1го дня зими відбудеться концерт львівського музиканта-мультиінструменталіста, сонграйтера, саунд-продюсера - Макса Пташника.Назва туру #хочубутикраще однойменна другому синглу з майбутнього альбому, реліз якого запланований на 29 листопада. Цей тур для Макса буде особливим не лише тому що він перший в його кар’єрі, а і тому що в ході поїздки він має на меті познайомитись і поспілкуватись з багатьма різними талановитими та креативними людьми, які в своєму буденному житті намагаються втілювати цікаві та корисні ініціативи.Нова програма, що презентуватиметься під час туру, — це атмосферні мінімалістичні версії пісень з двох попередніх міні-альбомів «обіцянка кінця самотності», «буденна пересічна драма» та композицій, що увійдуть до майбутнього альбому. Атмосфера концертів буде затишною, камерною та невимушеною.Проект Макс Пташник був заснований у 2017 році в США. За рік існування гурт встиг виступити на фестивалях «Файне місто», «Бандерштат», «ZaxidFest» та інших. Артист взяв участь у телешоу «Хіт-конвеєр» та «Рок-гараж». Трек «Воля» на слова Юрія Іздрика ввійшов у топ100 пісень українською мовою за версією Karabas Live та в топ-50 пісень 2017 року за версією LiRoom.Подія:Тип заходу: вечіркаМісце: пивний клуб «Оболонь»Що обіцяють: І знову експеримент :) Пропонуємо Вам, друзі, під постом про Фанотеку на сторінках наших соцмереж сміливо писати ваші улюблені пісні або те, що ви б хотіли почути на цих танцульках. Спробуємо дослухатись до кожної з пропозицій.Знову ж таки на місці у стінах "Кораблика" не соромтесь підійти до ді-джея і підказати ваші найкрутіші треки - ми залюбки їх пошукаємо у нашій музичній базі та поставимо для вашого задоволення. Давайте разом робити наш відпочинок ще більш комфортним і приємним! ВХІД ВІЛЬНИЙ.Подія:Тип заходу: концертМісце: пивний клуб «Майдан»Початок: 21:30Що обіцяють: Одні з найяскравіших представників прогресивної вожкої музики України, двічі володарі звання кращої метал-групи країни (за версією The Best Ukrainian Metal Act) вони покорили тисячі слухачів пронизливою лірикою та несамовитими живими перформансами – Space Of Variations на сцені з презентацією нового альбому.Подія:Тип заходу: концерт органної музикиМісце: Кафедральний костел Святих Апостолів Петра і ПавлаПочаток: 16:00Що обіцяють: На порозі ‒ грудень, і для любителів музики він теж обіцяє бути “концертним”. У травні цього року прихильники органної музики мали нагоду слухати виступ відомої майстрині цієї справи, львів’янки Олени Мацелюх. 2 грудня ‒ нова зустріч. Та цього разу пані Олена приїздить не сама, а з чоловіком ‒ чудовим музикантом-мультиінструменталістом Ігорем Мацелюхом. Поєднання звучань орґана та флейти Пана створить неповторну атмосферу подорожі у світ музики Йогана Себастьяна Баха, Альфонса Жана Ернеста Майї, Шарля Гуно, Сезара Франка, Жуля Массне, Астора П’яццоли, Жана Ариста Алена, Богдана Котюка.Концерт відбудеться в неділю, 2 грудня, в Кафедральному костелі Святих Апостолів Петра і Павла (вул.. Кафедральна, 6). Початок о 16.00.Квитки продаються в касі філармонії на Театральному майдані.Фільм:Жанр: бойовик, комедіяМісце: «Premier City»Початок: 21:00Про що фільм?Вільям - молодий письменник, що хоче померти. Він уже замахався накладати на себе руки, і тепер йому потрібен профі! Він підписує контракт з кілером – невблаганним янголом смерті з «Гільдії убивць», який гарантує смерть протягом тижня. Але обставини змінились: Вільям закохався… Що тепер робити з найманим убивцею, який гарантує 100% виконання за всіма підписаними контрактами? Письменник-невдаха проти кілера-професіонала!Фільм:Жанр: комедіяМісце: «Premier City»Початок: 19:50, 22:10Про що фільм?Справжні чоловіки ніколи не здаються, і якщо вже вирішили чимось серйозно захопитися, то їх ніщо не зупинить. Ось і у Франції чудова сімка збирається разом, щоб втекти від тягот повсякденного дорослого життя зовсім несподіваним чином. Адже коли проблеми тягнуть на дно, важливо залишатися непотоплюваними!Фільм:Жанр: бойовик, пригодиМісце: «Premier City»Початок: 10:10, 12:30, 14:50, 17:10, 19:40, 22:00Про що фільм?Ветеран Хрестових походів Робін з Локслі і його командир-мавр після повернення в Англію бачать, що рідна країна загрузла в корупції. Разом вони вирішують змінити стан справ і запускають маховики масової революції, в центрі якої опиниться загадковий розбійник.Фільм:Жанр: мультфільм, фентезі, комедія, пригоди, сімейнийМісце: «Premier City»Початок: 10:20, 12:10, 14:20, 16:30Про що фільм?Гурвинек - розумний і життєрадісний десятирічний хлопчик пристрасно хоче тільки одного - завершити останній рівень неймовірно складної комп'ютерної гри. Тоді його ім'я потрапить в заповітний Зал Слави, задираки зі школи нарешті визнають його, і навіть розсіяний батько зможе нарешті ним пишатися. Але перемога в віртуальній грі стає тільки початком справжнього подорожі Гурвинека, його вірного пса і їхньої незворушної сусідки в давно забутий світ старовинного міського музею іграшок.