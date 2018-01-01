Куди піти на вихідні у Луцьку: 30 листопада – 2 грудня
Сьогодні, 11:00
Поки усі куталися в пальта та грілися чаєм і глінтвейном, непомітно в Луцьк підкралася зима. Щоправда, ні снігу, ні відповідного настрою у містян чомусь немає.
А дарма, бо ж на носі новорічні свята, а це означає, уже можна скуповувати милі ялинкові іграшки та прикрашати дім.
Але це все, звісно, після роботи. А після активного робочого тижня варто подбати про те, як, де і з ким провести вихідні. Цей вікенд буде доволі насиченими у культурному та розважальному плані. Кожен зможе вибрати собі подію до душі.
Тому Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало для вас добірку заходів, які допоможуть «перезарядити батарейки» після робочого тижня.
До уваги організаторів масових заходів у Луцьку! Якщо вас не вказали в цьому переліку, будь ласка, надішліть інформацію на пошту [email protected]
П’ятниця, 30 листопада
Подія: Лише вершки: 1990-2018. Танці
Тип заходу: вечірка
Місце: пивний клуб «Оболонь»
Що обіцяють: Часи міняються і музика теж. Є шанс відмітити контраст між тим, що було популярним у 90ті, а що стало хітовим у двотисячні.. Наскільки помолоділи чи постаріли в своїй музиці ті чи інші музиканти, хто "випав" з колії, а хто тільки з'явився. Купа хорошої музики, яку постараємось якимось чудом вмістити в кілька годин танцульок!
Подія: Концерт Національного народного хору України ім. Григорія Верьовки
Тип заходу: концерт
Місце: Волинський академічний театр імені Т.Г. Шевченка
Початок: 19:00
Що обіцяють: Великий ювілейний концерт на честь 75-річчя видатного колективу, який об’єднав в собі не тільки все найкраще зі співу, народного танцю і музики, а ще й спромігся робити блискавичні масштабні шоу-постановки кращих музичних творів народів світу.
Зачарує серця шанувальників виконання пісень, граціозні танці хореографічної групи та віртуозна гра оркестру народних інструментів – і все це Національний український народний хор імені Григорія Верьовки.
Візитною карткою, що понад 70 років несе у широкий світ пісню-сповідь, пісню – думу, пісню – душу, – є Національний заслужений академічний український народний хор України імені Г.Верьовки. Зачаровує, найпотаємніших струн серця торкається кришталево – дзвінка, задушевна, п’янка і ніжна українська пісня. А саме з таких і складається репертуар славетного колективу. І линуть пісні, розлягаються над світом, збуджують прекрасні почуття і благородні поривання, несуть людям радість.
Хор Верьовки – небачене видовище. Ми нічим не ризикуємо, стверджуючи, що перед нами – диво, яке заворожує слух і зір. Не знати чому віддати перевагу – бездоганному хору, дивовижним танцям, віртуозному оркестру чи пречудовим костюмам. Це не спектакль, а дивний сон, зміст якого становлять нечувані звуки, небачені рухи і неземні кольорові гами.
Уявіть собі парад, учасники якого одягнені в найбагатші костюми, найвимогливіше і наймайстерніше виконання пісень, найграціозніші й найпрекрасніші танці – і тільки тоді ви зможете зрозуміти, що відбувається на сцені завдяки цим артистам.
Подія: Концерт гурту Karna
Тип заходу: концерт
Місце: арт-кафе «Стоп Кадр»
Початок: 19:00
Що обіцяють: Гурт Karna — це культове явище в українській музиці, якому вже більше 20 років. Зараз гурт переживає нову хвилю популярності. Причиною цього є феноменальний успіх кліпу Party на Прикарпатті, який також встигли відзначити як кращий відео-кліп 2017 року за версією Best Metal Act, та не менш успішний реліз альбому «Гуцулметал» який став фундаментом для однойменного музичного напрямку.
Окрім автентичних прикарпатських барв у музиці, яскравою рисою нового жанру став концертний винахід гурту KARNA під назвою «Метал-Аркан», який поєднує традиційний карпатський танець – «Аркан» з елементами світової рок-культури: slam, circle pit.
Від виступів KARNA в публіки зашкалює адреналін. Усі, хто хоч раз мав нагоду почути цих музикантів вживу, захоплено діляться відгуками про нереально крутий лайв!
Субота, 1 грудня
Подія: Макс Пташник (Львів). Електро-поп, хіп-хоп
Тип заходу: концерт
Місце: пивний клуб «Оболонь»
Початок: 21:30
Що обіцяють: 1го дня зими відбудеться концерт львівського музиканта-мультиінструменталіста, сонграйтера, саунд-продюсера - Макса Пташника.
Назва туру #хочубутикраще однойменна другому синглу з майбутнього альбому, реліз якого запланований на 29 листопада. Цей тур для Макса буде особливим не лише тому що він перший в його кар’єрі, а і тому що в ході поїздки він має на меті познайомитись і поспілкуватись з багатьма різними талановитими та креативними людьми, які в своєму буденному житті намагаються втілювати цікаві та корисні ініціативи.
Нова програма, що презентуватиметься під час туру, — це атмосферні мінімалістичні версії пісень з двох попередніх міні-альбомів «обіцянка кінця самотності», «буденна пересічна драма» та композицій, що увійдуть до майбутнього альбому. Атмосфера концертів буде затишною, камерною та невимушеною.
Проект Макс Пташник був заснований у 2017 році в США. За рік існування гурт встиг виступити на фестивалях «Файне місто», «Бандерштат», «ZaxidFest» та інших. Артист взяв участь у телешоу «Хіт-конвеєр» та «Рок-гараж». Трек «Воля» на слова Юрія Іздрика ввійшов у топ100 пісень українською мовою за версією Karabas Live та в топ-50 пісень 2017 року за версією LiRoom.
Неділя, 2 грудня
Подія: «Фанотека. Те, що ви любите». Танці
Тип заходу: вечірка
Місце: пивний клуб «Оболонь»
Що обіцяють: І знову експеримент :) Пропонуємо Вам, друзі, під постом про Фанотеку на сторінках наших соцмереж сміливо писати ваші улюблені пісні або те, що ви б хотіли почути на цих танцульках. Спробуємо дослухатись до кожної з пропозицій.
Знову ж таки на місці у стінах "Кораблика" не соромтесь підійти до ді-джея і підказати ваші найкрутіші треки - ми залюбки їх пошукаємо у нашій музичній базі та поставимо для вашого задоволення. Давайте разом робити наш відпочинок ще більш комфортним і приємним! ВХІД ВІЛЬНИЙ.
Подія: Концерт гурту Space Of Variations
Тип заходу: концерт
Місце: пивний клуб «Майдан»
Початок: 21:30
Що обіцяють: Одні з найяскравіших представників прогресивної вожкої музики України, двічі володарі звання кращої метал-групи країни (за версією The Best Ukrainian Metal Act) вони покорили тисячі слухачів пронизливою лірикою та несамовитими живими перформансами – Space Of Variations на сцені з презентацією нового альбому.
Подія: Концерт Олени та Ігоря Мацелюхів (м. Львів)
Тип заходу: концерт органної музики
Місце: Кафедральний костел Святих Апостолів Петра і Павла
Початок: 16:00
Що обіцяють: На порозі ‒ грудень, і для любителів музики він теж обіцяє бути “концертним”. У травні цього року прихильники органної музики мали нагоду слухати виступ відомої майстрині цієї справи, львів’янки Олени Мацелюх. 2 грудня ‒ нова зустріч. Та цього разу пані Олена приїздить не сама, а з чоловіком ‒ чудовим музикантом-мультиінструменталістом Ігорем Мацелюхом. Поєднання звучань орґана та флейти Пана створить неповторну атмосферу подорожі у світ музики Йогана Себастьяна Баха, Альфонса Жана Ернеста Майї, Шарля Гуно, Сезара Франка, Жуля Массне, Астора П’яццоли, Жана Ариста Алена, Богдана Котюка.
Концерт відбудеться в неділю, 2 грудня, в Кафедральному костелі Святих Апостолів Петра і Павла (вул.. Кафедральна, 6). Початок о 16.00.
Квитки продаються в касі філармонії на Театральному майдані.
30 листопада-2 грудня. КІНОПРЕМ’ЄРИ
Фільм: Кілер з гарантією
Жанр: бойовик, комедія
Місце: «Premier City»
Початок: 21:00
Про що фільм?
Вільям - молодий письменник, що хоче померти. Він уже замахався накладати на себе руки, і тепер йому потрібен профі! Він підписує контракт з кілером – невблаганним янголом смерті з «Гільдії убивць», який гарантує смерть протягом тижня. Але обставини змінились: Вільям закохався… Що тепер робити з найманим убивцею, який гарантує 100% виконання за всіма підписаними контрактами? Письменник-невдаха проти кілера-професіонала!
Фільм: Щасливі невдахи
Жанр: комедія
Місце: «Premier City»
Початок: 19:50, 22:10
Про що фільм?
Справжні чоловіки ніколи не здаються, і якщо вже вирішили чимось серйозно захопитися, то їх ніщо не зупинить. Ось і у Франції чудова сімка збирається разом, щоб втекти від тягот повсякденного дорослого життя зовсім несподіваним чином. Адже коли проблеми тягнуть на дно, важливо залишатися непотоплюваними!
Фільм: Робін Гуд
Жанр: бойовик, пригоди
Місце: «Premier City»
Початок: 10:10, 12:30, 14:50, 17:10, 19:40, 22:00
Про що фільм?
Ветеран Хрестових походів Робін з Локслі і його командир-мавр після повернення в Англію бачать, що рідна країна загрузла в корупції. Разом вони вирішують змінити стан справ і запускають маховики масової революції, в центрі якої опиниться загадковий розбійник.
Фільм: Гарві і магічний музей
Жанр: мультфільм, фентезі, комедія, пригоди, сімейний
Місце: «Premier City»
Початок: 10:20, 12:10, 14:20, 16:30
Про що фільм?
Гурвинек - розумний і життєрадісний десятирічний хлопчик пристрасно хоче тільки одного - завершити останній рівень неймовірно складної комп'ютерної гри. Тоді його ім'я потрапить в заповітний Зал Слави, задираки зі школи нарешті визнають його, і навіть розсіяний батько зможе нарешті ним пишатися. Але перемога в віртуальній грі стає тільки початком справжнього подорожі Гурвинека, його вірного пса і їхньої незворушної сусідки в давно забутий світ старовинного міського музею іграшок.
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А дарма, бо ж на носі новорічні свята, а це означає, уже можна скуповувати милі ялинкові іграшки та прикрашати дім.
Але це все, звісно, після роботи. А після активного робочого тижня варто подбати про те, як, де і з ким провести вихідні. Цей вікенд буде доволі насиченими у культурному та розважальному плані. Кожен зможе вибрати собі подію до душі.
Тому Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало для вас добірку заходів, які допоможуть «перезарядити батарейки» після робочого тижня.
До уваги організаторів масових заходів у Луцьку! Якщо вас не вказали в цьому переліку, будь ласка, надішліть інформацію на пошту [email protected]
П’ятниця, 30 листопада
Подія: Лише вершки: 1990-2018. Танці
Тип заходу: вечірка
Місце: пивний клуб «Оболонь»
Що обіцяють: Часи міняються і музика теж. Є шанс відмітити контраст між тим, що було популярним у 90ті, а що стало хітовим у двотисячні.. Наскільки помолоділи чи постаріли в своїй музиці ті чи інші музиканти, хто "випав" з колії, а хто тільки з'явився. Купа хорошої музики, яку постараємось якимось чудом вмістити в кілька годин танцульок!
Подія: Концерт Національного народного хору України ім. Григорія Верьовки
Тип заходу: концерт
Місце: Волинський академічний театр імені Т.Г. Шевченка
Початок: 19:00
Що обіцяють: Великий ювілейний концерт на честь 75-річчя видатного колективу, який об’єднав в собі не тільки все найкраще зі співу, народного танцю і музики, а ще й спромігся робити блискавичні масштабні шоу-постановки кращих музичних творів народів світу.
Зачарує серця шанувальників виконання пісень, граціозні танці хореографічної групи та віртуозна гра оркестру народних інструментів – і все це Національний український народний хор імені Григорія Верьовки.
Візитною карткою, що понад 70 років несе у широкий світ пісню-сповідь, пісню – думу, пісню – душу, – є Національний заслужений академічний український народний хор України імені Г.Верьовки. Зачаровує, найпотаємніших струн серця торкається кришталево – дзвінка, задушевна, п’янка і ніжна українська пісня. А саме з таких і складається репертуар славетного колективу. І линуть пісні, розлягаються над світом, збуджують прекрасні почуття і благородні поривання, несуть людям радість.
Хор Верьовки – небачене видовище. Ми нічим не ризикуємо, стверджуючи, що перед нами – диво, яке заворожує слух і зір. Не знати чому віддати перевагу – бездоганному хору, дивовижним танцям, віртуозному оркестру чи пречудовим костюмам. Це не спектакль, а дивний сон, зміст якого становлять нечувані звуки, небачені рухи і неземні кольорові гами.
Уявіть собі парад, учасники якого одягнені в найбагатші костюми, найвимогливіше і наймайстерніше виконання пісень, найграціозніші й найпрекрасніші танці – і тільки тоді ви зможете зрозуміти, що відбувається на сцені завдяки цим артистам.
Подія: Концерт гурту Karna
Тип заходу: концерт
Місце: арт-кафе «Стоп Кадр»
Початок: 19:00
Що обіцяють: Гурт Karna — це культове явище в українській музиці, якому вже більше 20 років. Зараз гурт переживає нову хвилю популярності. Причиною цього є феноменальний успіх кліпу Party на Прикарпатті, який також встигли відзначити як кращий відео-кліп 2017 року за версією Best Metal Act, та не менш успішний реліз альбому «Гуцулметал» який став фундаментом для однойменного музичного напрямку.
Окрім автентичних прикарпатських барв у музиці, яскравою рисою нового жанру став концертний винахід гурту KARNA під назвою «Метал-Аркан», який поєднує традиційний карпатський танець – «Аркан» з елементами світової рок-культури: slam, circle pit.
Від виступів KARNA в публіки зашкалює адреналін. Усі, хто хоч раз мав нагоду почути цих музикантів вживу, захоплено діляться відгуками про нереально крутий лайв!
Субота, 1 грудня
Подія: Макс Пташник (Львів). Електро-поп, хіп-хоп
Тип заходу: концерт
Місце: пивний клуб «Оболонь»
Початок: 21:30
Що обіцяють: 1го дня зими відбудеться концерт львівського музиканта-мультиінструменталіста, сонграйтера, саунд-продюсера - Макса Пташника.
Назва туру #хочубутикраще однойменна другому синглу з майбутнього альбому, реліз якого запланований на 29 листопада. Цей тур для Макса буде особливим не лише тому що він перший в його кар’єрі, а і тому що в ході поїздки він має на меті познайомитись і поспілкуватись з багатьма різними талановитими та креативними людьми, які в своєму буденному житті намагаються втілювати цікаві та корисні ініціативи.
Нова програма, що презентуватиметься під час туру, — це атмосферні мінімалістичні версії пісень з двох попередніх міні-альбомів «обіцянка кінця самотності», «буденна пересічна драма» та композицій, що увійдуть до майбутнього альбому. Атмосфера концертів буде затишною, камерною та невимушеною.
Проект Макс Пташник був заснований у 2017 році в США. За рік існування гурт встиг виступити на фестивалях «Файне місто», «Бандерштат», «ZaxidFest» та інших. Артист взяв участь у телешоу «Хіт-конвеєр» та «Рок-гараж». Трек «Воля» на слова Юрія Іздрика ввійшов у топ100 пісень українською мовою за версією Karabas Live та в топ-50 пісень 2017 року за версією LiRoom.
Неділя, 2 грудня
Подія: «Фанотека. Те, що ви любите». Танці
Тип заходу: вечірка
Місце: пивний клуб «Оболонь»
Що обіцяють: І знову експеримент :) Пропонуємо Вам, друзі, під постом про Фанотеку на сторінках наших соцмереж сміливо писати ваші улюблені пісні або те, що ви б хотіли почути на цих танцульках. Спробуємо дослухатись до кожної з пропозицій.
Знову ж таки на місці у стінах "Кораблика" не соромтесь підійти до ді-джея і підказати ваші найкрутіші треки - ми залюбки їх пошукаємо у нашій музичній базі та поставимо для вашого задоволення. Давайте разом робити наш відпочинок ще більш комфортним і приємним! ВХІД ВІЛЬНИЙ.
Подія: Концерт гурту Space Of Variations
Тип заходу: концерт
Місце: пивний клуб «Майдан»
Початок: 21:30
Що обіцяють: Одні з найяскравіших представників прогресивної вожкої музики України, двічі володарі звання кращої метал-групи країни (за версією The Best Ukrainian Metal Act) вони покорили тисячі слухачів пронизливою лірикою та несамовитими живими перформансами – Space Of Variations на сцені з презентацією нового альбому.
Подія: Концерт Олени та Ігоря Мацелюхів (м. Львів)
Тип заходу: концерт органної музики
Місце: Кафедральний костел Святих Апостолів Петра і Павла
Початок: 16:00
Що обіцяють: На порозі ‒ грудень, і для любителів музики він теж обіцяє бути “концертним”. У травні цього року прихильники органної музики мали нагоду слухати виступ відомої майстрині цієї справи, львів’янки Олени Мацелюх. 2 грудня ‒ нова зустріч. Та цього разу пані Олена приїздить не сама, а з чоловіком ‒ чудовим музикантом-мультиінструменталістом Ігорем Мацелюхом. Поєднання звучань орґана та флейти Пана створить неповторну атмосферу подорожі у світ музики Йогана Себастьяна Баха, Альфонса Жана Ернеста Майї, Шарля Гуно, Сезара Франка, Жуля Массне, Астора П’яццоли, Жана Ариста Алена, Богдана Котюка.
Концерт відбудеться в неділю, 2 грудня, в Кафедральному костелі Святих Апостолів Петра і Павла (вул.. Кафедральна, 6). Початок о 16.00.
Квитки продаються в касі філармонії на Театральному майдані.
30 листопада-2 грудня. КІНОПРЕМ’ЄРИ
Фільм: Кілер з гарантією
Жанр: бойовик, комедія
Місце: «Premier City»
Початок: 21:00
Про що фільм?
Вільям - молодий письменник, що хоче померти. Він уже замахався накладати на себе руки, і тепер йому потрібен профі! Він підписує контракт з кілером – невблаганним янголом смерті з «Гільдії убивць», який гарантує смерть протягом тижня. Але обставини змінились: Вільям закохався… Що тепер робити з найманим убивцею, який гарантує 100% виконання за всіма підписаними контрактами? Письменник-невдаха проти кілера-професіонала!
Фільм: Щасливі невдахи
Жанр: комедія
Місце: «Premier City»
Початок: 19:50, 22:10
Про що фільм?
Справжні чоловіки ніколи не здаються, і якщо вже вирішили чимось серйозно захопитися, то їх ніщо не зупинить. Ось і у Франції чудова сімка збирається разом, щоб втекти від тягот повсякденного дорослого життя зовсім несподіваним чином. Адже коли проблеми тягнуть на дно, важливо залишатися непотоплюваними!
Фільм: Робін Гуд
Жанр: бойовик, пригоди
Місце: «Premier City»
Початок: 10:10, 12:30, 14:50, 17:10, 19:40, 22:00
Про що фільм?
Ветеран Хрестових походів Робін з Локслі і його командир-мавр після повернення в Англію бачать, що рідна країна загрузла в корупції. Разом вони вирішують змінити стан справ і запускають маховики масової революції, в центрі якої опиниться загадковий розбійник.
Фільм: Гарві і магічний музей
Жанр: мультфільм, фентезі, комедія, пригоди, сімейний
Місце: «Premier City»
Початок: 10:20, 12:10, 14:20, 16:30
Про що фільм?
Гурвинек - розумний і життєрадісний десятирічний хлопчик пристрасно хоче тільки одного - завершити останній рівень неймовірно складної комп'ютерної гри. Тоді його ім'я потрапить в заповітний Зал Слави, задираки зі школи нарешті визнають його, і навіть розсіяний батько зможе нарешті ним пишатися. Але перемога в віртуальній грі стає тільки початком справжнього подорожі Гурвинека, його вірного пса і їхньої незворушної сусідки в давно забутий світ старовинного міського музею іграшок.
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