У Луцьку на «роздерибаненій» землі зведуть багатоповерхівки
Сьогодні, 14:50
У Луцьку на вулиці Рівненській, 119 ТОВ «Житловий квартал» побудує багатоповерхівки.
Про це йшлося у четвер, 29 листопада, під час сесії Луцькради.
ТОВ «Житловий квартал» дали дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування багатоквартирних будинків з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями.
Директором вказаного товариства є Ришко Мирослав Джанович, який є рідним братом дружини депутата Костянтина Петрочука, вказаної у його декларації – Петрочук Олени Джавнівни.
А одним із засновників товариства є друг Сергія Були та Петрочука Мацюк Віктор Борисович, який свого часу балотувався до міської ради від Радикальної партії разом з майбутніми «тушками».
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Раніше цю землю передбачали під будівництво та обслуговування нежитлових приміщень.
Нагадаємо, що на скандальній сесії Луцької міської ради 28 лютого ділянку площею 1,9 га на умовах оренди передали у власність ТОВ «Житловий квартал». Тоді сесія тривала цілих 12 годин. Депутат Павло Данильчук приніс у сесійну залу колонку та увімкнув музику, а Костянтин Петрочук зі своїми колегами почали виштовхувати Данильчука із зали.
Згодом експерт «Волинського центру розвитку урядування» Юрій Моклиця розповів, що фактична вартість землі, яку «вкрали» у лучан – 500 тисяч доларів.
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Про це йшлося у четвер, 29 листопада, під час сесії Луцькради.
ТОВ «Житловий квартал» дали дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування багатоквартирних будинків з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями.
Директором вказаного товариства є Ришко Мирослав Джанович, який є рідним братом дружини депутата Костянтина Петрочука, вказаної у його декларації – Петрочук Олени Джавнівни.
А одним із засновників товариства є друг Сергія Були та Петрочука Мацюк Віктор Борисович, який свого часу балотувався до міської ради від Радикальної партії разом з майбутніми «тушками».
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Дешево і з прибутком: як депутати-відкликанці дерибанять землю в Луцьку
Раніше цю землю передбачали під будівництво та обслуговування нежитлових приміщень.
Нагадаємо, що на скандальній сесії Луцької міської ради 28 лютого ділянку площею 1,9 га на умовах оренди передали у власність ТОВ «Житловий квартал». Тоді сесія тривала цілих 12 годин. Депутат Павло Данильчук приніс у сесійну залу колонку та увімкнув музику, а Костянтин Петрочук зі своїми колегами почали виштовхувати Данильчука із зали.
Згодом експерт «Волинського центру розвитку урядування» Юрій Моклиця розповів, що фактична вартість землі, яку «вкрали» у лучан – 500 тисяч доларів.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Хто стоїть за «Житловим кварталом»: що відомо про скандальну фірму, яка отримала два гектари землі в Луцьку
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Та хай мають хлопці, за трошки ще візьмуть землі
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