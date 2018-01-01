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У Луцьку на «роздерибаненій» землі зведуть багатоповерхівки

У Луцьку на «роздерибаненій» землі зведуть багатоповерхівки
У Луцьку на вулиці Рівненській, 119 ТОВ «Житловий квартал» побудує багатоповерхівки.

Про це йшлося у четвер, 29 листопада, під час сесії Луцькради.

ТОВ «Житловий квартал» дали дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування багатоквартирних будинків з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями.

Директором вказаного товариства є Ришко Мирослав Джанович, який є рідним братом дружини депутата Костянтина Петрочука, вказаної у його декларації – Петрочук Олени Джавнівни.

А одним із засновників товариства є друг Сергія Були та Петрочука Мацюк Віктор Борисович, який свого часу балотувався до міської ради від Радикальної партії разом з майбутніми «тушками».

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Раніше цю землю передбачали під будівництво та обслуговування нежитлових приміщень.

Нагадаємо, що на скандальній сесії Луцької міської ради 28 лютого ділянку площею 1,9 га на умовах оренди передали у власність ТОВ «Житловий квартал». Тоді сесія тривала цілих 12 годин. Депутат Павло Данильчук приніс у сесійну залу колонку та увімкнув музику, а Костянтин Петрочук зі своїми колегами почали виштовхувати Данильчука із зали.

Згодом експерт «Волинського центру розвитку урядування» Юрій Моклиця розповів, що фактична вартість землі, яку «вкрали» у лучан – 500 тисяч доларів.

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Теги: Рівненська, дерибан, земля, Луцьк, сесія, Була, Петрочук
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Коментарі 1
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Та хай мають хлопці, за трошки ще візьмуть землі
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