У Луцьку на «роздерибаненій» землі зведуть багатоповерхівки

У Луцьку на вулиці Рівненській, 119 ТОВ «Житловий квартал» побудує багатоповерхівки.Про це йшлося у четвер, 29 листопада, під час сесії Луцькради.ТОВ «Житловий квартал» дали дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування багатоквартирних будинків з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями.Директором вказаного товариства є, який є рідним братом дружини депутата, вказаної у його декларації –А одним із засновників товариства є другта Петрочука, який свого часу балотувався до міської ради від Радикальної партії разом з майбутніми «тушками».Раніше цю землю передбачали під будівництво та обслуговування нежитлових приміщень.Нагадаємо, що на скандальній сесії Луцької міської ради 28 лютого ділянку площею 1,9 га на умовах оренди передали у власність ТОВ «Житловий квартал». Тоді. Депутатприніс у сесійну залу колонку та увімкнув музику, азі своїми колегами почали виштовхувати Данильчука із зали.Згодом експерт «Волинського центру розвитку урядування»розповів, що