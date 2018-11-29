Помер легендарний гравець «Динамо»
Сьогодні, 14:55
На 71-му році життя помер відомий захисник київського "Динамо" Віктор Матвієнко.
Про це пишуть Факти з посиланням на офіційний сайт київського клубу.
Про причини смерті екс-футболіста не повідомляється.
Виступаючи за київське Динамо з 1970 по 1977 роки, Матвієнко став 4-разовим чемпіоном СРСР, володарем Кубка СРСР, Кубка Кубків та Суперкубка УЄФА. Окрім Динамо Матвієнко також захищав кольори Дніпра та запорізького Металурга.
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Про це пишуть Факти з посиланням на офіційний сайт київського клубу.
Про причини смерті екс-футболіста не повідомляється.
Виступаючи за київське Динамо з 1970 по 1977 роки, Матвієнко став 4-разовим чемпіоном СРСР, володарем Кубка СРСР, Кубка Кубків та Суперкубка УЄФА. Окрім Динамо Матвієнко також захищав кольори Дніпра та запорізького Металурга.
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