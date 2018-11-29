Помер легендарний гравець «Динамо»

Віктор Матвієнко.



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Про причини смерті екс-футболіста не повідомляється.



Виступаючи за київське Динамо з 1970 по 1977 роки, Матвієнко став 4-разовим чемпіоном СРСР, володарем Кубка СРСР, Кубка Кубків та Суперкубка УЄФА. Окрім Динамо Матвієнко також захищав кольори Дніпра та запорізького Металурга.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На 71-му році життя помер відомий захисник київського "Динамо"Про це пишуть Факти з посиланням на офіційний сайт київського клубу.Про причини смерті екс-футболіста не повідомляється.Виступаючи за київське Динамо з 1970 по 1977 роки, Матвієнко став 4-разовим чемпіоном СРСР, володарем Кубка СРСР, Кубка Кубків та Суперкубка УЄФА. Окрім Динамо Матвієнко також захищав кольори Дніпра та запорізького Металурга.

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