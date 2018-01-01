Відсвяткуйте свій корпоратив у «George’s Club», що у РЦ «Промінь»*

Календарний рік підходить до свого завершення. Всі намагаються підбити підсумки і відсвяткувати початок нового періоду, в якому кожен прагне бачити тільки позитив. Тому заклад, в якому ви плануєте завершити старий і зробити крок у новий рік повинен відповідати вашим планам на майбутнє. Не просто ж так кажуть – як новий рік зустрінеш, так його і проведеш.В «George’s Club», що на третьому поверсі РЦ «Промінь», є розваги на будь-який смак. Фактично тут розташувалося три самостійних заклади, де кожен знайде атмосферу близьку по духу для всього колективу.Єдине, що в них спільне - смачна кухня, зручне розташування і гарний настрій всієї команди.Ресторан-караоке «George’s Club» – місце для вишуканих вечірок. Тут панує елегантна атмосфера і є можливість продемонструвати свої таланти. В базі караоке 20 тисяч пісень на 17-ти мовах світу. То ж ви точно знайдете свої улюблені композиції.На території боулінгу завжди є можливість відчути себе справжньою командою. Можна організувати змагання між відділами і провести корпоративне свято активно і весело.Камерна атмосфера залу для більярду створює особливий настрій розміреного відпочинку і комфорту. Тут знаходиться 14 столів, тому навіть великій компанії є можливість розважитися.В «George’s Club» – мікс європейської та азіатської кухні, ненав'язливий, але дуже чутливий сервіс, та все, що потрібно для вишуканого святкування.Для бронювання телефонуйте:Restaurant & karaoke: +380 (50) 490 77 14;Bowling: +380 (50) 490 77 13;Billiards: +380 (50) 490 77 12.