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Обіцянки треба виконувати, – депутат Покровський про два мільйони на квартири атовцям

Обіцянки треба виконувати, – депутат Покровський про два мільйони на квартири атовцям
Депутат Андрій Покровський виділив на програму співфінансування житла учасникам АТО один мільйон гривень власних коштів, таким чином підштовхнувши міську владу скерувати туди ще 1,2 мільйона гривень з бюджету Луцька.

Кошти мають направити на програму купівлі житла для атовців на умовах фінансування 50% на 50%. Про це йшлося 29 листопада під час сесії Луцькради, - пише "Конкурент".

Начальник управління бюджету та фінансів Лілія Єлова повідомила, що Андрій Покровський перерахував до бюджету міста один мільйон гривень власних коштів на співфінансування житла атовцям. Також 1,2 мільйона гривень з бюджету міста спрямують через департамент соціальної політики на фінансування цієї програми.

Варто зауважити, на попередньому сесійному засіданні депутат Покровський наголосив, що під час чергової сесії керівництво «укропівської» більшості повинно згадати про те, що обіцянки треба виконувати, і знайти можливість виділити ще мільйон на цю програму від міської ради.

У коментарі журналістам Андрій Покровський зазначив, що керівництво міста, прийнявши таке рішення, дає змогу використати той мільйон, який він виділив особисто.

«Програма не виконана повністю: із 11 мільйонів гривень, які були передбачені, ми виділили тільки 8 мільйонів гривень з міського бюджету», – зауважив Покровський.

Відтак програма досі недофінансована. До того ж, у 2017 році з ініціативи депутата Андрія Покровського було ухвалене Положення про пайову участь забудовників в новій редакції, згідно якого розмір пайової участі для забудовників багатоквартирних будинків був піднятий з 1,5% до 3%. Також цим проектом передбачено, що 50% отриманої від пайової участі суми скерують на програму придбання житла для атовців на умовах фінансування 50% на 50%.

«Ці гроші мали б надійти з пайової участі, яка за моєї ініціативи у 2017 році наповнила бюджет міста майже на 14,5 мільйона гривень, що на 8,5 мільйона більше, ніж передбачалося. У 2018 році ми уже зараз маємо 10,5 мільйонів від пайової, а до кінця року ця цифра має бути 15 мільйонів гривень. Це відповідь на те, де брати кошти на програму АТО.

Я вважаю, що ми зобов’язані виконувати ті рішення і обіцянки, які приймали і давали нашим воїнам тут одноголосно. Зараз це особливо актуально, враховуючи ту ситуацію, яка є в нашій державі», – підкреслив Андрій Покровський.

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Теги: Андрій Покровський, Луцьк
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