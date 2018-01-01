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Скандальна директорка волинської школи судиться через догану

Скандальна директорка волинської школи судиться через догану
У Ківерцях вчергове відбулося судове засідання у справі скандальної директорки школи села Озеро Світлани Степанюк, яка позивалася, аби скасувати догану Ківерцівської районної ради.

Суд долучив до справи третю сторону – відділ освіти Ківерцівської районної державної адміністрації, - йдеться у сюжеті 12 каналу.

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Покарання керівниця школи отримала ще у червні цього року, за те, що
змусила учня незаконно та безпідставно переписувати державну підсумкову атестацію. Батьки вже півроку домагаються звільнення директорки. Зробити це може районна рада, адже саме вона є роботодавцем. Однак райрада від цього відмовляється, мотивуючи це тим, що коли директорка прийшла на посаду, функцію роботодавця виконував районний відділ освіти. Іншу думку має експерт Олена Мозгова, яка вважає, що районна рада має усі повноваження для звільнення директорки.

Питання звільнення директорки розглянуть на найближчій сесії Ківерцівської райради.

Деталі у сюжеті:




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Теги: Світлана Степанюк, освіта
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