Скандальному забудовнику зменшили розмір пайової участі

Луцькрада підтримала клопотання забудовника про зменшення розміру пайової участі у створенні та розвитку інфраструктури міста для «ЖБК Еталон».Відповідне рішення хвалили на пленарному засіданні сесії міської ради у четвер, 29 листопада.Забудовник зазначив, що збудував магістральну водопровідну мережу довжиною 288 метри. А тому просив зменшити пайову участь на 883 тисячі гривень.Депутат Луцькрадинагадав, що під час будівництва у «ЖБК Еталон» виявили ряд порушень. Зокрема, виконавчий комітет давав дозвіл ЖБК «Еталон» на спорудження 5-поверхового будинку, натомість забудовник звів 7-поверхівку. Відтак, запропонував відхилити прохання забудовника, та спрямувати ці кошти на програму забезпечення житлом військовослужбовців.«Пропоную не підтримувати, бо свого часу виконавчий комітет затвердив будівництво на 5 поверхів. Зараз цей забудовник збудував 7 і просить зменшити пайову участь. Давайте не зменшувати, хай кошти йдуть у програму 50 на 50 для житла учасникам бойових дій», – зазначив Павло Данильчук.Попри це депутати підтримали проект рішення про зменшення пайової участі.Разом з тим відповідне рішення прийняли і щодо обслуговуючого кооперативу «ЖБК Британія Хол».Як розповів начальник управління капітального будівництва міста Луцька, забудовник клопотав про зменшення розміру пайової участі, оскільки збудував водопровідну мережу, вуличну каналізаційну мережу, зливову каналізацію, тротуарну доріжку та освітлення поза межами земельної ділянки. Після зменшення пайової участі сума договору мала скласти 1 мільйон 757 тисяч 917 тисяч гривень.Проте депутати вирішили, що облаштування тротуарної доріжки та її освітлення створює додаткову привабливість для забудови, а відтак є вигідним для самого забудовника, тому ці пункти виключити з договору.Проект рішення з відповідними змінами підтримали більшістю голосів.