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У ТРЦ «ПортCity» розігруватимуть путівку до Парижу*

У ТРЦ «ПортCity» розігруватимуть путівку до Парижу*
До розіграшу путівки у Париж у ТРЦ «ПортCity» залишився лише 1 день!

Як взяти участь?

Умови зовсім прості! З 20 жовтня по 30 листопада робіть покупки у закладах ТРЦ «ПортCity» (окрім гіпермаркету «Там Там») єдиним чеком на 300 гривень та більше, вказуйте своє прізвище, ім’я та номер телефону на звороті чеку та опускайте його у лототрон, що знаходиться у холі на 1 поверсі.

Вже завтра, 30 листопада о 19:30 відбудеться розіграш та оголошення результатів!

Станьте тим щасливчиком, який поїде у захоплюючу подорож від ТРЦ «ПортCity»!
У ТРЦ «ПортCity» розігруватимуть путівку до Парижу*

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Теги: РЦ «Промінь»
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