У ТРЦ «ПортCity» розігруватимуть путівку до Парижу*

До розіграшу путівки у Париж у ТРЦ «ПортCity» залишився лише 1 день!Як взяти участь?Умови зовсім прості! З 20 жовтня по 30 листопада робіть покупки у закладах ТРЦ «ПортCity» (окрім гіпермаркету «Там Там») єдиним чеком на 300 гривень та більше, вказуйте своє прізвище, ім’я та номер телефону на звороті чеку та опускайте його у лототрон, що знаходиться у холі на 1 поверсі.Вже завтра, 30 листопада о 19:30 відбудеться розіграш та оголошення результатів!Станьте тим щасливчиком, який поїде у захоплюючу подорож від ТРЦ «ПортCity»!