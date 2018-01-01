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У Луцьку відбулась Рада регіонального розвитку Волині

У Луцьку відбулась Рада регіонального розвитку Волині
Голова Волинської ОДА Олександр Савченко розповів про основні показники розвитку та досягнення області за 2015-2018 роки на Раді регіонального розвитку Волині, яка відбулась 29 листопада.

Про це повідомили на його офіційній сторінці у Facebook.

«Є бюджет, буде і розвиток територіальної громади. Реформа децентралізації, яку впроваджує Президент України Петро Порошенко та Уряд Володимира Гройсмана, дала можливість прискорити темпи зростання власної ресурсної бази місцевих бюджетів.

Якщо упродовж 2010-2013 років обсяг місцевих бюджетів області за власною доходною базою становив близько одного мільярда гривень, то у 2018 році їх доходні джерела збільшились до чотирьох мільярдів гривень. Зокрема, починаючи з 2015 року власні доходи загального фонду місцевих бюджетів щорічно зростали в обсягах не менше двадцяти п`яти відсотків», – повідомив Олександр Савченко.

Щорічно зростає обсяг ресурсів, що передаються області з державного бюджету. Усього з 2014 по 2018 рік місцеві бюджети області отримали більше 36 млрд грн підтримки у вигляді міжбюджетних трансфертів з державного бюджету: це медична, освітня субвенції, субвенції на соціальний захист, субвенція на соціально-економічний розвиток територій, кошти Державного фонду регіонального розвитку, інфраструктурна субвенція обꞌєднаним територіальним громадам, кошти Державного фонду охорони навколишнього природного середовища, субвенція на забезпечення житлом дітей-сиріт, державна фінансова підтримка галузі АПК, будівництва та утримання доріг.

Так, упродовж 2015-2018 років в області за кошти Державного фонду регіонального розвитку здійснювалась реалізація 81 інвестиційного проекту на загальну суму 492 млн 409 тис. гривень.

За цей час завершено реалізацію 55 інвестпроектів. Зокрема: побудовано, відремонтовано 19 загальноосвітніх шкіл, 17 – дитячих дошкільних закладів, 8 об’єктів житлово-комунальної інфраструктури тощо.

За рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку та місцевих бюджетів у 2018 році завершено та введено в експлуатацію, низку обꞌєктів, будівництво яких було розпочато у попередніх роках. Це, зокрема, школа в 55-му мікрорайоні у місті Луцьку, дитячий садок-ясла в смт Ратне.

Продовжується будівництво загальноосвітніх шкіл в селах Осівці, Любохини, Седлище. Розпочато нове будівництво загальноосвітніх шкіл в смт Головне, селах Гірки, Вербка, полігону твердих побутових відходів у м. Ківерці та інші.

За рахунок коштів субвенції на соціально-економічний розвиток територій впродовж 2014 – 2018 років профінансовано 1073 обꞌєкти на загальну суму понад 388 млн гривень. Так, здійснено реконструкцію, капітальний ремонт та будівництво 190 загальноосвітніх навчальних закладів, 103 дошкільних навчальних закладів, більш як 80-ти закладів соціально-культурної сфери тощо.

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Теги: Савченко, Волинь, Рада регіонального розвитку
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