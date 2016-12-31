Скільки цьогоріч коштуватимуть ялинки





Про це повідомило Державне агентство лісових ресурсів України, передає



“Цінова політика на новорічні ялинки у 2018 році залишається у середньому на рівні минулого року. По Україні середня ціна, при купівлі ялинок у державних лісгоспах, становить 60-70 грн за погонний метр”, — йдеться у повідомленні.



Головні лісники країни планують цього року реалізувати близько 500 тис. шт. новорічних ялинок. Потрібно зазначити, що вирощені дерева, заплановані для реалізації, заготовлюються під замовлення покупців.



У Держлісагентстві заохочують купувати ялинки прямо в державних лісгоспах, що буде значно дешевше, ніж на ялинкових базарах. Окрім того, лісгоспи організовуватимуть роздрібну торгівлю ялинками на торгових точках, майданчиках, ярмарках і ринках обласних, районних центрів та інших населених пунктів.



Кожен громадянин може особисто ознайомитися з обсягами, місцями реалізації, цінами на новорічні ялинки на сайтах обласних управлінь лісомисливського господарства та лісгоспів.



Зазначимо, що у 2017 році ціни на зелених красунь у Києві дивували діапазоном. Найменша ціна на новорічне дерево становила від 50 до 150 гривень.



У той же час найбільш розкішне дерево на одному з столичних базарів продавці не погоджувались продати дешевше, ніж за 20 тисяч гривень.

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