ПриватБанк підключив грошові перекази IntelExpress*

В Україні відтепер можна отримати грошові перекази IntelExpress у євро або доларах США в усіх відділеннях ПриватБанку. Також клієнти банку зможуть отримувати перекази миттєво на власну картку через Приват24 та за телефоном сервісного центру банку.«Партнерство ПриватБанку з IntelExpress розширює географію нашого ринку переказів та надає клієнтам банку можливість надсилати й отримувати кошти миттєво, використовуючи інноваційні канали», – зазначає директор Департаменту міжнародних переказів ПриватБанку Марія Страшко.Міжнародна система грошових переказів IntelExpress була створена в 2006 році в Грузії та на сьогодні представлена більш ніж у 70 країнах світу та налічує понад 20 тисяч пунктів обслуговування. Крім широкої мережі партнерських пунктів на всіх континентах, що об’єднує 27 різних локальних систем грошових переказів, власні сервісні точки під брендом IntelExpress працюють у Великій Британії, Грузії, Греції та Італії.