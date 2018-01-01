На Волині матір двох дітей «обчистила» пошту

Судитимуть 22-річну мешканку села Радовичі Іваничівського району за крадіжку із проникненням у приміщення відділення поштового зв’язку.Жінка, яку зараз судять ще і за крадіжку мобільного телефону в сусідки, вчинила ще один злочин, - повідомили у прес-службі волинської прокуратури.Уночі 12 вересня вона, демонтувавши віконну шибу, проникла у приміщення поштамту у Радовичах.За допомогою металевого лома, який завбачливо прихопила з собою, виламала замки дверей операційного залу й приміщення, де зберігався сейф із грошовими коштами.Зламавши ломом сейф, молодиця викрала звідти понад 11 200 грн., завдавши Волинській дирекції ПАТ «Укрпошта» майнової шкоди на цю суму.З місця злочину жінка зникла та викраденим розпорядилась на власний розсуд.Нині зловмисницю, яка є матір'ю двох малолітніх дітей, обвинувачують у вчиненні крадіжки з проникненням у приміщення (кримінальне правопорушення передбачене ч.3 ст. 185 КК України).Міру покарання їй обере суд.