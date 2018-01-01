На Волині матір двох дітей «обчистила» пошту
Сьогодні, 17:03
Судитимуть 22-річну мешканку села Радовичі Іваничівського району за крадіжку із проникненням у приміщення відділення поштового зв’язку.
Жінка, яку зараз судять ще і за крадіжку мобільного телефону в сусідки, вчинила ще один злочин, - повідомили у прес-службі волинської прокуратури.
Уночі 12 вересня вона, демонтувавши віконну шибу, проникла у приміщення поштамту у Радовичах.
За допомогою металевого лома, який завбачливо прихопила з собою, виламала замки дверей операційного залу й приміщення, де зберігався сейф із грошовими коштами.
Зламавши ломом сейф, молодиця викрала звідти понад 11 200 грн., завдавши Волинській дирекції ПАТ «Укрпошта» майнової шкоди на цю суму.
З місця злочину жінка зникла та викраденим розпорядилась на власний розсуд.
Нині зловмисницю, яка є матір'ю двох малолітніх дітей, обвинувачують у вчиненні крадіжки з проникненням у приміщення (кримінальне правопорушення передбачене ч.3 ст. 185 КК України).
Міру покарання їй обере суд.
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Жінка, яку зараз судять ще і за крадіжку мобільного телефону в сусідки, вчинила ще один злочин, - повідомили у прес-службі волинської прокуратури.
Уночі 12 вересня вона, демонтувавши віконну шибу, проникла у приміщення поштамту у Радовичах.
За допомогою металевого лома, який завбачливо прихопила з собою, виламала замки дверей операційного залу й приміщення, де зберігався сейф із грошовими коштами.
Зламавши ломом сейф, молодиця викрала звідти понад 11 200 грн., завдавши Волинській дирекції ПАТ «Укрпошта» майнової шкоди на цю суму.
З місця злочину жінка зникла та викраденим розпорядилась на власний розсуд.
Нині зловмисницю, яка є матір'ю двох малолітніх дітей, обвинувачують у вчиненні крадіжки з проникненням у приміщення (кримінальне правопорушення передбачене ч.3 ст. 185 КК України).
Міру покарання їй обере суд.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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