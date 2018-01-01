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На Волині матір двох дітей «обчистила» пошту

На Волині матір двох дітей «обчистила» пошту
Судитимуть 22-річну мешканку села Радовичі Іваничівського району за крадіжку із проникненням у приміщення відділення поштового зв’язку.

Жінка, яку зараз судять ще і за крадіжку мобільного телефону в сусідки, вчинила ще один злочин, - повідомили у прес-службі волинської прокуратури.

Уночі 12 вересня вона, демонтувавши віконну шибу, проникла у приміщення поштамту у Радовичах.

За допомогою металевого лома, який завбачливо прихопила з собою, виламала замки дверей операційного залу й приміщення, де зберігався сейф із грошовими коштами.

Зламавши ломом сейф, молодиця викрала звідти понад 11 200 грн., завдавши Волинській дирекції ПАТ «Укрпошта» майнової шкоди на цю суму.

З місця злочину жінка зникла та викраденим розпорядилась на власний розсуд.

Нині зловмисницю, яка є матір'ю двох малолітніх дітей, обвинувачують у вчиненні крадіжки з проникненням у приміщення (кримінальне правопорушення передбачене ч.3 ст. 185 КК України).

Міру покарання їй обере суд.

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Теги: крадіжка, кримінал
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