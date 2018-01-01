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Бив до втрати свідомості і крав: на Волині підлітка запроторили за ґрати

Бив до втрати свідомості і крав: на Волині підлітка запроторили за ґрати
На Волині судили 15-річного мешканця села Грибовиця Іваничівського району.

Судимий уже за грабежі підліток промишляв корисливими злочинами, - інформує прес-служба прокуратури області.

З вересня 2017 року по квітень 2018 року він викрадав залишені без нагляду мобільні телефони у магазинах у Ковелі та в реєстратурі поліклініки в Нововолинську, продовольчі товари з торгових точок в шахтарському місті, комп’ютерну техніку з приміщень шкіл в селах Гряди, Стара Лішня та в рідному селі Грибовиця.

Сам та зі спільниками юнак нападав на перехожих у Нововолинську, іноді бив їх до втрати свідомості та відбирав мобільні телефони, барсетки з цінностями і грішми.

Таким чином неповнолітній вчинив десяток крадіжок, 6 грабежів та 5 розбоїв, завдавши потерпілим матеріальних збитків на понад 80 тис. грн.

Визнавши підлітка винним у вчиненні усіх цих правопорушень, Іваничівський районний суд призначив йому покарання у виді 5 років позбавлення волі.








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Теги: суд, волинянин, підліток
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