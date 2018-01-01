Бив до втрати свідомості і крав: на Волині підлітка запроторили за ґрати
Сьогодні, 17:07
На Волині судили 15-річного мешканця села Грибовиця Іваничівського району.
Судимий уже за грабежі підліток промишляв корисливими злочинами, - інформує прес-служба прокуратури області.
З вересня 2017 року по квітень 2018 року він викрадав залишені без нагляду мобільні телефони у магазинах у Ковелі та в реєстратурі поліклініки в Нововолинську, продовольчі товари з торгових точок в шахтарському місті, комп’ютерну техніку з приміщень шкіл в селах Гряди, Стара Лішня та в рідному селі Грибовиця.
Сам та зі спільниками юнак нападав на перехожих у Нововолинську, іноді бив їх до втрати свідомості та відбирав мобільні телефони, барсетки з цінностями і грішми.
Таким чином неповнолітній вчинив десяток крадіжок, 6 грабежів та 5 розбоїв, завдавши потерпілим матеріальних збитків на понад 80 тис. грн.
Визнавши підлітка винним у вчиненні усіх цих правопорушень, Іваничівський районний суд призначив йому покарання у виді 5 років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Судимий уже за грабежі підліток промишляв корисливими злочинами, - інформує прес-служба прокуратури області.
З вересня 2017 року по квітень 2018 року він викрадав залишені без нагляду мобільні телефони у магазинах у Ковелі та в реєстратурі поліклініки в Нововолинську, продовольчі товари з торгових точок в шахтарському місті, комп’ютерну техніку з приміщень шкіл в селах Гряди, Стара Лішня та в рідному селі Грибовиця.
Сам та зі спільниками юнак нападав на перехожих у Нововолинську, іноді бив їх до втрати свідомості та відбирав мобільні телефони, барсетки з цінностями і грішми.
Таким чином неповнолітній вчинив десяток крадіжок, 6 грабежів та 5 розбоїв, завдавши потерпілим матеріальних збитків на понад 80 тис. грн.
Визнавши підлітка винним у вчиненні усіх цих правопорушень, Іваничівський районний суд призначив йому покарання у виді 5 років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Ніж у груди: подробиці звірячого вбивства у Нововолинську
Сьогодні, 17:25
Бив до втрати свідомості і крав: на Волині підлітка запроторили за ґрати
Сьогодні, 17:07
На Волині матір двох дітей «обчистила» пошту
Сьогодні, 17:03
Скільки цьогоріч коштуватимуть ялинки
Сьогодні, 16:30
Медіа