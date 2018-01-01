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На Волині юнака від самогубства допомогла врятувати оператор лінії «102»

На Волині юнака від самогубства допомогла врятувати оператор лінії «102»
У неділю ввечері, 25 листопада, на лінію служби «102» волинської поліції зателефонував мешканець села Вигуричі Луцького району.

Молодий чоловік повідомив про намір накласти на себе руки. Телефонний дзвінок прийняла оператор лінії Ольга Михалик, - повідомили у прес-службі волинської поліції.

Під час розмови юнак розповів, що знаходиться на горищі закинутої будівлі й має намір вчинити самогубство – повіситись.

«Оператор спецлінії одразу ж спрямувала на місце події поліцейських та екіпаж швидкої медичної допомоги. Вона підтримувала розмову із молодим чоловіком до прибуття правоохоронців і медиків. Завдяки професійним діям оператора вдалося запобігти смерті людини», - розповів Михайло Гаврилюк, начальник відділу служби «102» УОАЗОР ГУНП у Волинській області.

На Волині юнака від самогубства допомогла врятувати оператор лінії «102»


Ольга Михалик працює в поліції з 2017 року. Щозміни вона опрацьовує до 150 дзвінків від жителів області.

«Розумію важливість цієї роботи. Адже, часто саме від оперативності та професійності наших дій залежать життя людей», - каже Ольга Михалик.

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Теги: самогубство
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