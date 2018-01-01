На Волині юнака від самогубства допомогла врятувати оператор лінії «102»

У неділю ввечері, 25 листопада, на лінію служби «102» волинської поліції зателефонував мешканець села Вигуричі Луцького району.Молодий чоловік повідомив про намір накласти на себе руки. Телефонний дзвінок прийняла оператор лінії, - повідомили у прес-службі волинської поліції.Під час розмови юнак розповів, що знаходиться на горищі закинутої будівлі й має намір вчинити самогубство – повіситись.«Оператор спецлінії одразу ж спрямувала на місце події поліцейських та екіпаж швидкої медичної допомоги. Вона підтримувала розмову із молодим чоловіком до прибуття правоохоронців і медиків. Завдяки професійним діям оператора вдалося запобігти смерті людини», - розповів, начальник відділу служби «102» УОАЗОР ГУНП у Волинській області.Ольга Михалик працює в поліції з 2017 року. Щозміни вона опрацьовує до 150 дзвінків від жителів області.«Розумію важливість цієї роботи. Адже, часто саме від оперативності та професійності наших дій залежать життя людей», - каже Ольга Михалик.