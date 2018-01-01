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Ніж у груди: подробиці звірячого вбивства у Нововолинську

Ніж у груди: подробиці звірячого вбивства у Нововолинську
Поліцейські затримали ймовірного вбивцю дівчини у Нововолинську. Чоловік ударив жертву ножем у груди.

29 листопада, в Нововолинську 33-річний місцевий житель під час сварки наніс смертельні ножові поранення місцевій жительці, - повідомили у прес-службі волинської поліції.

Пригода трапилася вранці в одному із помешкань на бульварі Шевченка в Нововолинську.

Під час конфлікту 33-річний господар декілька разів вдарив ножем у ділянку грудей 29-річну жінку. Від отриманих поранень вона померла.

За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Мова йде про умисне вбивство. Санкція статті передбачає позбавлення волі строком від семи до 15 років.

Нині вирішується питання щодо оголошення правопорушнику підозри в скоєнні умисного вбивства та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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Теги: смерть, вбивство, Нововолинськ
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