Ніж у груди: подробиці звірячого вбивства у Нововолинську





29 листопада, в Нововолинську 33-річний місцевий житель під час сварки наніс смертельні ножові поранення місцевій жительці, - повідомили у прес-службі волинської поліції.



Пригода трапилася вранці в одному із помешкань на бульварі Шевченка в Нововолинську.



Під час конфлікту 33-річний господар декілька разів вдарив ножем у ділянку грудей 29-річну жінку.



За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Мова йде про умисне вбивство. Санкція статті передбачає позбавлення волі строком від семи до 15 років.



Нині вирішується питання щодо оголошення правопорушнику підозри в скоєнні умисного вбивства та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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