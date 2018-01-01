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У Ковелі висадили алею сакур. ФОТО

У Ковелі висадили алею сакур. ФОТО
У Ковелі буде алея сакур. Дерева висаджують на вулиці Олени Пчілки.

29 саджанців сорту “Роял Бургунді” придбали за кошти міського фонду охорони навколишнього середовища, - інформує Ковельська міська рада.

Як запевняють спеціалісти фірми, яка і забезпечила посадковий матеріал, уже весною можна буде побачити цвітіння дерев, які адаптовані до наших кліматичних умов.

Біля кожної сакури також висаджують кущі кизильника блискучого, який згодом сформує живопліт.

На цій вулиці завершують ремонтні роботи. Тут замінено інженерні мережі, зроблено водовідведення, тротуари та проїжджу частину викладено з бруківки, встановлено нове вуличне освітлення. Ліхтарі прикрасили символікою міста.

Тож незабаром ковельчани зможуть оцінити усі зміни, які відбулись на вулиці Олени Пчілки.
У Ковелі висадили алею сакур. ФОТО
У Ковелі висадили алею сакур. ФОТО
У Ковелі висадили алею сакур. ФОТО
У Ковелі висадили алею сакур. ФОТО

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Теги: сакури, Ковель
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Коментарі 1
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Через 2 тиждні ковельське любомльське бидло виламає і викорчує саджанці!
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