Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 30 листопада
Сьогодні, 20:05
У п’ятницю у Волинській області буде хмарно з проясненнями.
У Луцьку, Любешові, Ковелі, Володимир-Волинському, Маневичах, Світязі очікується суха погода за даними Sinoptik.ua. Температура повітря вночі до -11…-8 градусів, удень підніметься до -5…-4.
Вітер південний, східний і південно-східний, 1-5 м/с. До кінця тижня очікується мінлива хмарність, місцями – дощ зі снігом.
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У Луцьку, Любешові, Ковелі, Володимир-Волинському, Маневичах, Світязі очікується суха погода за даними Sinoptik.ua. Температура повітря вночі до -11…-8 градусів, удень підніметься до -5…-4.
Вітер південний, східний і південно-східний, 1-5 м/с. До кінця тижня очікується мінлива хмарність, місцями – дощ зі снігом.
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