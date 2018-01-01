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Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 30 листопада

Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 30 листопада
У п’ятницю у Волинській області буде хмарно з проясненнями.

У Луцьку, Любешові, Ковелі, Володимир-Волинському, Маневичах, Світязі очікується суха погода за даними Sinoptik.ua. Температура повітря вночі до -11…-8 градусів, удень підніметься до -5…-4.

Вітер південний, східний і південно-східний, 1-5 м/с. До кінця тижня очікується мінлива хмарність, місцями – дощ зі снігом.

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Теги: погода, прогноз, Волинь
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