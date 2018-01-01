Для сільської медицини Волині виділили майже 200 мільйонів
Сьогодні, 18:45
Для Волинської області виділили цільову медичну субвенцію у сумі 189,4 млн гривень.
Її спрямують на будівництво та капітальний ремонт 15 амбулаторій, придбання 130 службових автомобілів та медичного обладнання, - повідомили у Відділі інформаційної політики облдержадміністрації.
Ці кошти – масштабний проект Президента України Петра Порошенка «Розвиток сільської медицини». Про це повідомив голова обласної державної адміністрації Олександр Савченко під час засідання Ради Регіонального Розвитку Волинської області.
"Первинна медицина на селі має бути якнайшвидше реформована, а якість медичної послуги наближена до людини. З цією метою передбачено додаткове фінансування сільської медицини, створення ефективної системи мотивації лікарів, впровадження практики телемедицини", - повідомив Олександр Савченко.
Реформа медичної галузі включає в себе заходи із формування спроможної мережі первинної медичної допомоги. Відповідно до структури сформованої мережі первинної медичної допомоги в області буде функціонувати 314 закладів первинної медичної допомоги, в тому числі: 182 амбулаторії, 132 пункти здоров'я. Станом на 26 листопада в області підписали 635 тис 59 декларацій або 61,3% від кількості населення в області.
Окрім того, з 2015 року в рамках спільного проекту Світового банку та МОЗ України «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей» на Волині реалізовується субпроект «Вдосконалення медичної допомоги хворим з хворобами системи кровообігу у Волинській області. Загальна вартість субпроекту – 20 млн дол. За ці кошти
здійснюється реконструкція 33 амбулаторій – на суму, закупляється медичного обладнання та компꞌютерна техніка.
Зокрема, за кошти субпроекту придбано три рентген-ангіографічних системи, які вже встановлено у Волинській обласній клінічній лікарні, в центральній районній лікарні Ковельського МТМО, Луцькій міській клінічній лікарні.
"Кожна із них вартувала понад 600 тисяч доларів. Ця апаратура дозволяє проводити рентгенологічне дослідження судин і виявляти вади розвитку чи пошкодження. За допомогою ангіографів волинські медики уже лікують інфаркти та інсульти, встановлюють стенти пацієнтам", - підсумував Савченко.
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Її спрямують на будівництво та капітальний ремонт 15 амбулаторій, придбання 130 службових автомобілів та медичного обладнання, - повідомили у Відділі інформаційної політики облдержадміністрації.
Ці кошти – масштабний проект Президента України Петра Порошенка «Розвиток сільської медицини». Про це повідомив голова обласної державної адміністрації Олександр Савченко під час засідання Ради Регіонального Розвитку Волинської області.
"Первинна медицина на селі має бути якнайшвидше реформована, а якість медичної послуги наближена до людини. З цією метою передбачено додаткове фінансування сільської медицини, створення ефективної системи мотивації лікарів, впровадження практики телемедицини", - повідомив Олександр Савченко.
Реформа медичної галузі включає в себе заходи із формування спроможної мережі первинної медичної допомоги. Відповідно до структури сформованої мережі первинної медичної допомоги в області буде функціонувати 314 закладів первинної медичної допомоги, в тому числі: 182 амбулаторії, 132 пункти здоров'я. Станом на 26 листопада в області підписали 635 тис 59 декларацій або 61,3% від кількості населення в області.
Окрім того, з 2015 року в рамках спільного проекту Світового банку та МОЗ України «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей» на Волині реалізовується субпроект «Вдосконалення медичної допомоги хворим з хворобами системи кровообігу у Волинській області. Загальна вартість субпроекту – 20 млн дол. За ці кошти
здійснюється реконструкція 33 амбулаторій – на суму, закупляється медичного обладнання та компꞌютерна техніка.
Зокрема, за кошти субпроекту придбано три рентген-ангіографічних системи, які вже встановлено у Волинській обласній клінічній лікарні, в центральній районній лікарні Ковельського МТМО, Луцькій міській клінічній лікарні.
"Кожна із них вартувала понад 600 тисяч доларів. Ця апаратура дозволяє проводити рентгенологічне дослідження судин і виявляти вади розвитку чи пошкодження. За допомогою ангіографів волинські медики уже лікують інфаркти та інсульти, встановлюють стенти пацієнтам", - підсумував Савченко.
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