Для сільської медицини Волині виділили майже 200 мільйонів

Для Волинської області виділили цільову медичну субвенцію у сумі 189,4 млн гривень.Її спрямують на будівництво та капітальний ремонт 15 амбулаторій, придбання 130 службових автомобілів та медичного обладнання, - повідомили у Відділі інформаційної політики облдержадміністрації.Ці кошти – масштабний проект Президента України Петра Порошенка «Розвиток сільської медицини». Про це повідомив голова обласної державної адміністраціїпід час засідання Ради Регіонального Розвитку Волинської області."Первинна медицина на селі має бути якнайшвидше реформована, а якість медичної послуги наближена до людини. З цією метою передбачено додаткове фінансування сільської медицини, створення ефективної системи мотивації лікарів, впровадження практики телемедицини", - повідомив Олександр Савченко.Реформа медичної галузі включає в себе заходи із формування спроможної мережі первинної медичної допомоги. Відповідно до структури сформованої мережі первинної медичної допомоги в області буде функціонувати 314 закладів первинної медичної допомоги, в тому числі: 182 амбулаторії, 132 пункти здоров'я. Станом на 26 листопада в області підписали 635 тис 59 декларацій або 61,3% від кількості населення в області.Окрім того, з 2015 року в рамках спільного проекту Світового банку та МОЗ України «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей» на Волині реалізовується субпроект «Вдосконалення медичної допомоги хворим з хворобами системи кровообігу у Волинській області. Загальна вартість субпроекту – 20 млн дол. За ці коштиздійснюється реконструкція 33 амбулаторій – на суму, закупляється медичного обладнання та компꞌютерна техніка.Зокрема, за кошти субпроекту придбано три рентген-ангіографічних системи, які вже встановлено у Волинській обласній клінічній лікарні, в центральній районній лікарні Ковельського МТМО, Луцькій міській клінічній лікарні."Кожна із них вартувала понад 600 тисяч доларів. Ця апаратура дозволяє проводити рентгенологічне дослідження судин і виявляти вади розвитку чи пошкодження. За допомогою ангіографів волинські медики уже лікують інфаркти та інсульти, встановлюють стенти пацієнтам", - підсумував Савченко.