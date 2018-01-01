У Рожищі обрали вчителя року





Участь у випробовуваннях засвідчила професіоналізм учасників конкурсу, володіння знаннями з педагогіки та психології, а проведені учасниками уроки були ілюстрацією фахового набутку вчителя, його творчого підходу до викладання предмета та здатності продукувати нові ідеї, - пише



Педагоги показали володіння методикою, уміння налагоджувати контакт з дітьми, застосовувати активні форми і методи навчання, спрямовувати діяльність учнів на практичне засвоєння програмового матеріалу, майстерно використовувати засоби предмета для формування загальнолюдських цінностей.



Журі визначило переможців районного етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року». Про це інформує начальник відділу освіти та молоді Рожищенської РДА Ігор Кузава.



Ними стали:



- у номінації «Географія» – Мілінчук Ірина Володимирівна, вчитель географії ЗОШ І-ІІІ ст. с.Ворончин;

- у номінації «Основи здоров’я» – Корнійчук Лілія Василівна, вчитель основ здоров’я ЗОШ І-ІІІ ст. с.Щурин;

- у номінації «Захист Вітчизни» – Рознюк Віталій Степанович, вчитель предмету «Захист Вітчизни» КОНЗ «ЗОШ І-ІІІ ст. №3 м.Рожище».



Усі учасники районного етапу конкурсу отримають премію у розмірі 2 тис. грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рожищі завершився районний етап Всеукраїнського конкурсу «Учитель року».Участь у випробовуваннях засвідчила професіоналізм учасників конкурсу, володіння знаннями з педагогіки та психології, а проведені учасниками уроки були ілюстрацією фахового набутку вчителя, його творчого підходу до викладання предмета та здатності продукувати нові ідеї, - пише Волинь-нова Педагоги показали володіння методикою, уміння налагоджувати контакт з дітьми, застосовувати активні форми і методи навчання, спрямовувати діяльність учнів на практичне засвоєння програмового матеріалу, майстерно використовувати засоби предмета для формування загальнолюдських цінностей.Журі визначило переможців районного етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року». Про це інформує начальник відділу освіти та молоді Рожищенської РДАНими стали:- у номінації «Географія» –вчитель географії ЗОШ І-ІІІ ст. с.Ворончин;- у номінації «Основи здоров’я» –, вчитель основ здоров’я ЗОШ І-ІІІ ст. с.Щурин;- у номінації «Захист Вітчизни» –, вчитель предмету «Захист Вітчизни» КОНЗ «ЗОШ І-ІІІ ст. №3 м.Рожище».Усі учасники районного етапу конкурсу отримають премію у розмірі 2 тис. грн.

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