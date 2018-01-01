На Волині суд у скандальній справі перенесли на наступний рік

так званій «запорізькій справі» на Волині не відбулося.



Про це інформує «



На допит не з’явилися свідки військової прокуратури капітан Люлька, майор Войтенко та полковник Грищенко.



Наступне судове засідання відбудеться у новому році – 17 січня 2019 року об 11.00 у Володимир-Волинському міському суді.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У зв’язку з неявкою свідків військової прокуратури чергове судове засідання уна Волині не відбулося.Про це інформує « ВолиньUA ».На допит не з’явилися свідки військової прокуратури капітан, майорта полковникНаступне судове засідання відбудеться у новому році – 17 січня 2019 року об 11.00 у Володимир-Волинському міському суді.

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