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На Волині суд у скандальній справі перенесли на наступний рік

На Волині суд у скандальній справі перенесли на наступний рік
У зв’язку з неявкою свідків військової прокуратури чергове судове засідання у так званій «запорізькій справі» на Волині не відбулося.

Про це інформує «ВолиньUA».

На допит не з’явилися свідки військової прокуратури капітан Люлька, майор Войтенко та полковник Грищенко.

Наступне судове засідання відбудеться у новому році – 17 січня 2019 року об 11.00 у Володимир-Волинському міському суді.


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Теги: суд, Волинь
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