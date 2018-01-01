На Волині суд у скандальній справі перенесли на наступний рік
Сьогодні, 20:47
У зв’язку з неявкою свідків військової прокуратури чергове судове засідання у так званій «запорізькій справі» на Волині не відбулося.
Про це інформує «ВолиньUA».
На допит не з’явилися свідки військової прокуратури капітан Люлька, майор Войтенко та полковник Грищенко.
Наступне судове засідання відбудеться у новому році – 17 січня 2019 року об 11.00 у Володимир-Волинському міському суді.
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Про це інформує «ВолиньUA».
На допит не з’явилися свідки військової прокуратури капітан Люлька, майор Войтенко та полковник Грищенко.
Наступне судове засідання відбудеться у новому році – 17 січня 2019 року об 11.00 у Володимир-Волинському міському суді.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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