На місце депутата в ОТГ під Луцьком – 9 кандидатів. ВІДЕО





Процес подання до територіальної виборчої комісії документів для реєстрації кандидатів у депутати та кандидатів на посаду голів відповідного рівня завершився 28 листопада, - інформує



Найважливіші узгодження припали на 29 листопада, адже вже 1 грудня відомості про реєстрацію кандидатів мають бути оприлюднені.



Голова Підгайцівської виборчої комісії Василь Марков розповідає, що серйозних проблем, на щастя не виникало .Посадовець зазначає, що найбільша кількість депутатів на один округ – 9. Робити прогнози щодо кількості самовисуванців і кандидатів від партій рано, адже підсумкове засідання виборчої комісії, де й будуть проводитися підрахунки, ще не відбулося.



Найбільша кількість кандидатів зафіксована від партії «Батьківщина» - 26 осіб. На другому місці за кількістю – УКРОП, на третьому – «Солідарність».



Щодо загальної кількості, то кандидатів у депутати зареєстрували 136 осіб загалом у всіх округах, а от претендувати на посаду сільського голови будуть лише 3 кандидати.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Підгайцівській сільській раді завершується реєстрація кандидатів у депутати і кандидатів на посаду сільського голови.Процес подання до територіальної виборчої комісії документів для реєстрації кандидатів у депутати та кандидатів на посаду голів відповідного рівня завершився 28 листопада, - інформує Перший із посиланням на Сфера-ТВ.Найважливіші узгодження припали на 29 листопада, адже вже 1 грудня відомості про реєстрацію кандидатів мають бути оприлюднені.Голова Підгайцівської виборчої комісіїрозповідає, що серйозних проблем, на щастя не виникало .Посадовець зазначає, що найбільша кількість депутатів на один округ – 9. Робити прогнози щодо кількості самовисуванців і кандидатів від партій рано, адже підсумкове засідання виборчої комісії, де й будуть проводитися підрахунки, ще не відбулося.Найбільша кількість кандидатів зафіксована від партії «Батьківщина» - 26 осіб. На другому місці за кількістю – УКРОП, на третьому – «Солідарність».Щодо загальної кількості, то кандидатів у депутати зареєстрували 136 осіб загалом у всіх округах, а от претендувати на посаду сільського голови будуть лише 3 кандидати.

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