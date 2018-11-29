За крок від Томосу: Вселенський патріархат підготував хартію для України





Про це йдеться у повідомленні Вселенського патріархату, - передає



«В контексті рішення, прийнятого Вселенським патріархатом про надання автокефалії церкві України, і в очікуванні випуску Патріаршого та Синодального томосу, Святий і Священний синод підготував конституційну хартію української церкви», - йдеться в рішенні синоду, опублікованому ввечері 29 листопада.



При цьому Синод Вселенського патріархату не назвав дату проведення в Україні Об'єднавчого собору.



Президент Петро Порошенко оголосив, що було схвалено текст томосу про надання незалежності українській церкві. Він додав, що дату проведення Об’єднавчого православного собору незабаром оголосить патріарх Варфоломій.



Як повідомлялося, у Стамбулі 27 листопада розпочалося засідання Священного Синоду Вселенського патріархату, на якому очікувалось визначення дати проведення об’єднавчого собору в Україні та обговорення тексту томосу.



Синод Вселенського патріархату ухвалив рішення надати томос про автокефалію православній церкві в Україні 11 жовтня цього року.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Синод Вселенського патріархату оголосив, що підготував конституційну хартію для української церкви.Про це йдеться у повідомленні Вселенського патріархату, - передає Українська правда «В контексті рішення, прийнятого Вселенським патріархатом про надання автокефалії церкві України, і в очікуванні випуску Патріаршого та Синодального томосу, Святий і Священний синод підготував конституційну хартію української церкви», - йдеться в рішенні синоду, опублікованому ввечері 29 листопада.При цьому Синод Вселенського патріархату не назвав дату проведення в Україні Об'єднавчого собору.Президентоголосив, що було схвалено текст томосу про надання незалежності українській церкві. Він додав, що дату проведення Об’єднавчого православного собору незабаром оголосить патріархЯк повідомлялося, у Стамбулі 27 листопада розпочалося засідання Священного Синоду Вселенського патріархату, на якому очікувалось визначення дати проведення об’єднавчого собору в Україні та обговорення тексту томосу.Синод Вселенського патріархату ухвалив рішення надати томос про автокефалію православній церкві в Україні 11 жовтня цього року.

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