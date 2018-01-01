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Волинські капелани просять зібрати допомогу на схід

Волинські капелани просять зібрати допомогу на схід
Волинські капелани незабаром знову повезуть гостинці для військовослужбовців у зону ООС та дітям на Донбас.

Про це йдеться у повідомленні у спільноті «Військові капелани Волині» у соціальній мережі Facebook.

Як ідеться у повідомленні, 4 грудня військові капелани Волині та волонтери рушають на Схід із капеланською місією, щоб помолитись і привітати наших воїнів з Днем Збройних сил України.

«Також настає передріздвяний час, найурочистіше родинне зимове свято - Різдво Христове! Нехай і вони відчують тепло новонародженого Спасителя і радість цілющої різдвяної колядки!» - йдеться в дописі.

Тому капелани закликають усіх небайдужих долучитися до збору допомоги. «Збираємо смаколики і вітаміни для наших оборонців! (пам’ятайте Свято Миколая не тільки для дітей... кожен може стати помічником Святого Чудотворця навіть якщо це буде декілька цукерок...)» - зазначається у повідомленні.

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Теги: волонтери, війна
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