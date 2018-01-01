30 листопада на Волині: гортаючи календар

В останній день осені День народження відзначає секретар Володимир-Волинської міської ради(на фото).Також особисте свято сьогодні в інструктора з йоги30 листопада іменини святкують Григорій та Михайло.вітає земляків із особистим святом і зичить професійних успіхів, здоров’я та натхнення на добрі справи для Волині.Сьогодні відзначається Міжнародний день захисту інформації. Крім того, 30 листопада у світі святкують День домашніх тварин.На Волині цього дня у 2010 році відбувся протест волинських підприємців проти Податкового кодексу під стінами обласної ради.30 листопада 2011 року представили нового начальника управління освіти і науки ОДА Олександра Хомича – він змінив Михайла Поповича.