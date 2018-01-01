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30 листопада на Волині: гортаючи календар

30 листопада на Волині: гортаючи календар
В останній день осені День народження відзначає секретар Володимир-Волинської міської ради Олег Свідерський (на фото).

Також особисте свято сьогодні в інструктора з йоги Христини Губської.

30 листопада іменини святкують Григорій та Михайло.

Інформаційне агентство ВолиньPost вітає земляків із особистим святом і зичить професійних успіхів, здоров’я та натхнення на добрі справи для Волині.

Сьогодні відзначається Міжнародний день захисту інформації. Крім того, 30 листопада у світі святкують День домашніх тварин.

На Волині цього дня у 2010 році відбувся протест волинських підприємців проти Податкового кодексу під стінами обласної ради.

30 листопада 2011 року представили нового начальника управління освіти і науки ОДА Олександра Хомича – він змінив Михайла Поповича.

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Теги: календар ВолиньPost, історія
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