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У Луцьку зареєстрували першу в Україні «бляху» класу «євро-4»

У Луцьку зареєстрували першу в Україні «бляху» класу «євро-4»
У Луцькому сервісному центрі МВС вперше зареєстрували автомобіль на європейських номерах з екологічним стандартом «євро-4».

Про це повідомляє Цензор.Нет.

Начальник Головного сервісного центру МВС Владислав Криклій оприлюднив інформацію про те, що 29 листопада в Луцькому сервісному центрі МВС вперше відбулася реєстрація авто на європейських номерах 2008 року випуску.

Криклій зазначив: «29 листопада в Луцькому сервісному центрі МВС вперше в Україні відбулася реєстрація автомобіля, ввезеного з-за кордону, з екологічним стандартом нижче «євро-5»

У Луцьку зареєстрували першу в Україні «бляху» класу «євро-4»

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Теги: євробляхи, Луцьк
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