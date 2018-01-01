У Луцьку зареєстрували першу в Україні «бляху» класу «євро-4»





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Начальник Головного сервісного центру МВС Владислав Криклій оприлюднив інформацію про те, що 29 листопада в Луцькому сервісному центрі МВС вперше відбулася реєстрація авто на європейських номерах 2008 року випуску.



Криклій зазначив: «29 листопада в Луцькому сервісному центрі МВС вперше в Україні відбулася реєстрація автомобіля, ввезеного з-за кордону, з екологічним стандартом нижче «євро-5»





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцькому сервісному центрі МВС вперше зареєстрували автомобіль на європейських номерах з екологічним стандартом «євро-4».Про це повідомляє Цензор.Нет Начальник Головного сервісного центру МВСоприлюднив інформацію про те, що 29 листопада в Луцькому сервісному центрі МВС вперше відбулася реєстрація авто на європейських номерах 2008 року випуску.Криклій зазначив: «29 листопада в Луцькому сервісному центрі МВС вперше в Україні відбулася реєстрація автомобіля, ввезеного з-за кордону, з екологічним стандартом нижче «євро-5»

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