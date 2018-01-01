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На лікування дитини з Волині треба ще 17 тисяч доларів

На лікування дитини з Волині треба ще 17 тисяч доларів
На операцію 13-річному Андрієві Нестеруку із села Погулянка Любешівського району зібрали вже 48 тисяч доларів, не вистачає 17 тисяч.

Про це повідомляє Перший.

Нагадаємо, у серпні цього року йому поставили діагноз «мієлодиспластичний синдром». Єдиним методом лікування є трансплантація кісткового мозку.

Донором для Андрія має стати рідна сестра Мар’яна.

Через реорганізацію і перебудови в структурі «ОХМАТДИТу» процес трансплантації не можуть провести в Україні.

Пересадку сім’я вирішила робити в Туреччині, в клініці «Medipol», оскільки інші країни поставили захмарні рахунки (Білорусія – 130 тисяч доларів).

Хлопчик зараз знаходиться в клініці разом з сестричкою в очікуванні. Лікування в Туреччині погодились провести за 65 тисяч доларів.

Фінанси сім’ї вичерпані за останні 5 років на лікування онкологічних захворювань мами Ніни Нестерук.

Неймовірними зусиллями рідних, друзів, земляків зібрали вже 48000 $. Залишилося зібрати 17 тисяч.

Андрійко має також вроджену сенсоневральну туговухість III-IV ступеня.

Картка ПриватБанку 5168757376661296 (отримувач – мама Нестерук Ніна Петрівна).

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Теги: благодійність, Волинь, лікування
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