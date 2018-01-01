На лікування дитини з Волині треба ще 17 тисяч доларів
Сьогодні, 08:09
На операцію 13-річному Андрієві Нестеруку із села Погулянка Любешівського району зібрали вже 48 тисяч доларів, не вистачає 17 тисяч.
Про це повідомляє Перший.
Нагадаємо, у серпні цього року йому поставили діагноз «мієлодиспластичний синдром». Єдиним методом лікування є трансплантація кісткового мозку.
Донором для Андрія має стати рідна сестра Мар’яна.
Через реорганізацію і перебудови в структурі «ОХМАТДИТу» процес трансплантації не можуть провести в Україні.
Пересадку сім’я вирішила робити в Туреччині, в клініці «Medipol», оскільки інші країни поставили захмарні рахунки (Білорусія – 130 тисяч доларів).
Хлопчик зараз знаходиться в клініці разом з сестричкою в очікуванні. Лікування в Туреччині погодились провести за 65 тисяч доларів.
Фінанси сім’ї вичерпані за останні 5 років на лікування онкологічних захворювань мами Ніни Нестерук.
Неймовірними зусиллями рідних, друзів, земляків зібрали вже 48000 $. Залишилося зібрати 17 тисяч.
Андрійко має також вроджену сенсоневральну туговухість III-IV ступеня.
Картка ПриватБанку 5168757376661296 (отримувач – мама Нестерук Ніна Петрівна).
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Про це повідомляє Перший.
Нагадаємо, у серпні цього року йому поставили діагноз «мієлодиспластичний синдром». Єдиним методом лікування є трансплантація кісткового мозку.
Донором для Андрія має стати рідна сестра Мар’яна.
Через реорганізацію і перебудови в структурі «ОХМАТДИТу» процес трансплантації не можуть провести в Україні.
Пересадку сім’я вирішила робити в Туреччині, в клініці «Medipol», оскільки інші країни поставили захмарні рахунки (Білорусія – 130 тисяч доларів).
Хлопчик зараз знаходиться в клініці разом з сестричкою в очікуванні. Лікування в Туреччині погодились провести за 65 тисяч доларів.
Фінанси сім’ї вичерпані за останні 5 років на лікування онкологічних захворювань мами Ніни Нестерук.
Неймовірними зусиллями рідних, друзів, земляків зібрали вже 48000 $. Залишилося зібрати 17 тисяч.
Андрійко має також вроджену сенсоневральну туговухість III-IV ступеня.
Картка ПриватБанку 5168757376661296 (отримувач – мама Нестерук Ніна Петрівна).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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