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Бондар закликав активніше допомагати військовим

Бондар закликав активніше допомагати військовим
Лісівники з початку військових дій на сході України підтримували та надавали допомогу українським військовим. І зараз, в умовах воєнного стану в частині областей, треба активізувати цю підтримку.

На цьому наголосив депутат Волиньради, заступник голови Держлісагентства Володимир Бондар під час засідання колегії відомства, - передає прес-служба Держлісагентства.

При розгляді питання щодо особливостей роботи державних лісогосподарських підприємств в умовах воєнного стану Володимир Бондар підкреслив, що головне зараз не створювати паніку, працювати чітко та злагоджено і сприяти, у разі необхідності, військовому командуванню у запровадженні та здійсненні заходів правового режиму воєнного стану на відповідній території.

Заступник голови Держлісагентства звернув особливу увагу на підтримку лісівників, які брали і зараз продовжують брати участь у військових діях на Донбасі.

«Ми маємо допомагати тим лісівникам, які повернулися, соціалізуватися. Підтримувати їх та їхні родини. Також вкрай необхідно постійно допомагати родинам загиблих на Сході лісівників. Це наш обов’язок перед тими, хто віддав своє життя за захист територіальної цілісності України», - наголосив Володимир Бондар.

Також під час колегії було поінформовано про особливості введення правового режиму воєнного стану та мобілізаційної підготовки.

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Теги: армія, Волинь
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