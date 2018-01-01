На Волині розпочався міжнародний турнір із гандболу. ФОТО
Сьогодні, 02:46
У Нововолинську розпочався Міжнародний турнір із гандболу серед юнаків 2004-2005 років народження, присвячений пам’яті судді міжнародної категорії Бориса Макарова.
Про це пише Буг.
У турнірі беруть участь 6 команд: Нововолинськ, Ужгород, Бровари, Київ, Маневичі та Бельці (Молдова). Гандболісти зіграли перші ігри.
На відкритті традиційного вісімнадцятого міжнародного турніру з гандболу серед юнаків 2004-05 р.р.н., присвяченого пам’яті Бориса Макарова, учасників спортивного заходу вітали начальник відділу молоді та спорту міськвиконкому Тетяна Супрунюк та директор ДЮСШ управління освіти Степан Міщук.
Усі тренери команд отримали від організаторів пам’ятні сувеніри, а капітани – запашні хлібини від юних баскетболісток.
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Про це пише Буг.
У турнірі беруть участь 6 команд: Нововолинськ, Ужгород, Бровари, Київ, Маневичі та Бельці (Молдова). Гандболісти зіграли перші ігри.
На відкритті традиційного вісімнадцятого міжнародного турніру з гандболу серед юнаків 2004-05 р.р.н., присвяченого пам’яті Бориса Макарова, учасників спортивного заходу вітали начальник відділу молоді та спорту міськвиконкому Тетяна Супрунюк та директор ДЮСШ управління освіти Степан Міщук.
Усі тренери команд отримали від організаторів пам’ятні сувеніри, а капітани – запашні хлібини від юних баскетболісток.
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