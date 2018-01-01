На Волині розпочався міжнародний турнір із гандболу. ФОТО

Бориса Макарова.



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У турнірі беруть участь 6 команд: Нововолинськ, Ужгород, Бровари, Київ, Маневичі та Бельці (Молдова). Гандболісти зіграли перші ігри.



На відкритті традиційного вісімнадцятого міжнародного турніру з гандболу серед юнаків 2004-05 р.р.н., присвяченого пам’яті Бориса Макарова, учасників спортивного заходу вітали начальник відділу молоді та спорту міськвиконкому Тетяна Супрунюк та директор ДЮСШ управління освіти Степан Міщук.



Усі тренери команд отримали від організаторів пам’ятні сувеніри, а капітани – запашні хлібини від юних баскетболісток.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську розпочався Міжнародний турнір із гандболу серед юнаків 2004-2005 років народження, присвячений пам’яті судді міжнародної категоріїПро це пише Буг У турнірі беруть участь 6 команд: Нововолинськ, Ужгород, Бровари, Київ, Маневичі та Бельці (Молдова). Гандболісти зіграли перші ігри.На відкритті традиційного вісімнадцятого міжнародного турніру з гандболу серед юнаків 2004-05 р.р.н., присвяченого пам’яті Бориса Макарова, учасників спортивного заходу вітали начальник відділу молоді та спорту міськвиконкомута директор ДЮСШ управління освітиУсі тренери команд отримали від організаторів пам’ятні сувеніри, а капітани – запашні хлібини від юних баскетболісток.

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