вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині розпочався міжнародний турнір із гандболу. ФОТО

На Волині розпочався міжнародний турнір із гандболу. ФОТО
У Нововолинську розпочався Міжнародний турнір із гандболу серед юнаків 2004-2005 років народження, присвячений пам’яті судді міжнародної категорії Бориса Макарова.

Про це пише Буг.

У турнірі беруть участь 6 команд: Нововолинськ, Ужгород, Бровари, Київ, Маневичі та Бельці (Молдова). Гандболісти зіграли перші ігри.

На відкритті традиційного вісімнадцятого міжнародного турніру з гандболу серед юнаків 2004-05 р.р.н., присвяченого пам’яті Бориса Макарова, учасників спортивного заходу вітали начальник відділу молоді та спорту міськвиконкому Тетяна Супрунюк та директор ДЮСШ управління освіти Степан Міщук.

Усі тренери команд отримали від організаторів пам’ятні сувеніри, а капітани – запашні хлібини від юних баскетболісток.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: гандбол, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У центрі Луцька – виставка машин. ФОТО
Волиняни отримують фейкові виклики до військкомату
У луцьких обмінниках – різке здорожчання валюти. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині розпочався міжнародний турнір із гандболу. ФОТО
Сьогодні, 02:46
Бондар закликав активніше допомагати військовим
Сьогодні, 02:17
У Луцьку зареєстрували першу в Україні «бляху» класу «євро-4»
Сьогодні, 00:40
30 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Лучанин допоміг збірній України перемогти чемпіонів Європи
29 листопад, 22:46
Схожі новини
Гандболісти з Волині виграли перший матч чемпіонату України. ФОТО Гандболісти з Волині виграли перший матч чемпіонату України. ФОТО
27 жовтень, 18:29
Луцькі гандболісти виграли Кубок президента Луцькі гандболісти виграли Кубок президента
10 вересень, 22:55
Бондар закликав активніше допомагати військовим Бондар закликав активніше допомагати військовим
Сьогодні, 02:17
На місце депутата в ОТГ під Луцьком – 9 кандидатів. ВІДЕО На місце депутата в ОТГ під Луцьком – 9 кандидатів. ВІДЕО
29 листопад, 20:57
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині розпочався міжнародний турнір із гандболу. ФОТО
Сьогодні, 02:46
 0
Бондар закликав активніше допомагати військовим
Сьогодні, 02:17
 0
У Луцьку зареєстрували першу в Україні «бляху» класу «євро-4»
Сьогодні, 00:40
 0
30 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Лучанин допоміг збірній України перемогти чемпіонів Європи
29 листопад, 22:46
 0
Медіа
відео
1/8