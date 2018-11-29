У Києві – стрілянина. Є поранений. ВІДЕО





Про це повідомляють



Відомо, що стріляли у хлопця із травматичної зброї. Нападник знешкоджений, поліція проводить розслідування. Причина нападу встановлюється.



Інцидент стався на вулиці Велика Васильківська.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У результаті стрілянини, яка сталася ввечері 29 листопада в Києві, поранили людину.Про це повідомляють Факти ICTV Відомо, що стріляли у хлопця із травматичної зброї. Нападник знешкоджений, поліція проводить розслідування. Причина нападу встановлюється.Інцидент стався на вулиці Велика Васильківська.

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