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У Києві – стрілянина. Є поранений. ВІДЕО

У Києві – стрілянина. Є поранений. ВІДЕО
У результаті стрілянини, яка сталася ввечері 29 листопада в Києві, поранили людину.

Про це повідомляють Факти ICTV.

Відомо, що стріляли у хлопця із травматичної зброї. Нападник знешкоджений, поліція проводить розслідування. Причина нападу встановлюється.

Інцидент стався на вулиці Велика Васильківська.



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Теги: стрілянина
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