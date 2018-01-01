На Волині чоловік вкрав дуб з двору приватного будинку
Сьогодні, 08:30
У селі Охлопів Горохівського району чоловік зрізав дуба.
Про це пише Волинь Нова.
За попередньою інформацією, зловмисник зрізав дерево в обійсті, господарі якого вже покійні.
Його особу встановили працівники Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області. Злодієм виявився 30-річний житель міста Рожище.
Частину деревини у нього вилучили.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це пише Волинь Нова.
За попередньою інформацією, зловмисник зрізав дерево в обійсті, господарі якого вже покійні.
Його особу встановили працівники Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області. Злодієм виявився 30-річний житель міста Рожище.
Частину деревини у нього вилучили.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Курс валют у Луцьку на 30 листопада
Сьогодні, 09:00
На Волині чоловік вкрав дуб з двору приватного будинку
Сьогодні, 08:30
На лікування дитини з Волині треба ще 17 тисяч доларів
Сьогодні, 08:09
«Мовчазна війна»: перегляд фільму в Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 06:58
Медіа