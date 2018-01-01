На Волині чоловік вкрав дуб з двору приватного будинку





Про це пише



За попередньою інформацією, зловмисник зрізав дерево в обійсті, господарі якого вже покійні.



Його особу встановили працівники Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області. Злодієм виявився 30-річний житель міста Рожище.



Частину деревини у нього вилучили.



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