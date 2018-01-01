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На Волині чоловік вкрав дуб з двору приватного будинку

На Волині чоловік вкрав дуб з двору приватного будинку
У селі Охлопів Горохівського району чоловік зрізав дуба.

Про це пише Волинь Нова.

За попередньою інформацією, зловмисник зрізав дерево в обійсті, господарі якого вже покійні.

Його особу встановили працівники Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області. Злодієм виявився 30-річний житель міста Рожище.

Частину деревини у нього вилучили.

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Теги: дуб, злочин, Волинь
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