вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Курс валют у Луцьку на 30 листопада

Курс валют у Луцьку на 30 листопада
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 28.098, а продаж - 28.532.

Євро при купівлі становить - 31.805, при продажу - 32.575.

Курс російського рубля: купівля - 0.371, продаж - 0.437.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 7.055, продаж - 7.575.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: курс валют, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У центрі Луцька – виставка машин. ФОТО
Волиняни отримують фейкові виклики до військкомату
У луцьких обмінниках – різке здорожчання валюти. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку невідомі розвели багаття та втекли
Сьогодні, 09:23
На Волині водій маршрутки не зупинився для дітей, які годину стояли на морозі
Сьогодні, 09:22
Курс валют у Луцьку на 30 листопада
Сьогодні, 09:00
На Волині чоловік вкрав дуб з двору приватного будинку
Сьогодні, 08:30
На лікування дитини з Волині треба ще 17 тисяч доларів
Сьогодні, 08:09
Схожі новини
Курс валют у Луцьку на 29 листопада Курс валют у Луцьку на 29 листопада
29 листопад, 09:00
Курс валют у Луцьку на 28 листопада Курс валют у Луцьку на 28 листопада
28 листопад, 09:00
Курс валют у Луцьку на 27 листопада Курс валют у Луцьку на 27 листопада
27 листопад, 09:00
Курс валют у Луцьку на 26 листопада Курс валют у Луцьку на 26 листопада
26 листопад, 09:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку чоловік хотів скоїти самогубство
Сьогодні, 09:28
 0
У Луцьку невідомі розвели багаття та втекли
Сьогодні, 09:23
 0
На Волині водій маршрутки не зупинився для дітей, які годину стояли на морозі
Сьогодні, 09:22
 0
Курс валют у Луцьку на 30 листопада
Сьогодні, 09:00
 0
На Волині чоловік вкрав дуб з двору приватного будинку
Сьогодні, 08:30
 0
Медіа
відео
1/8