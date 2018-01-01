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У Луцьку невідомі розвели багаття та втекли

У Луцьку невідомі розвели багаття та втекли
У Луцьку на одній із вулиць міста невідомі палили сухе листя та сміття.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.

Подія трапилась ввечері 28 листопада поблизу будівлі Державної фіскальної служби України у Волинській області.

Так, небайдужі мешканці зателефонували до «гарячої» лінії відділу групи швидкого реагування департаменту муніципальної варти Луцька.

На місце події виїхали муніципали, які і загасили вогонь.
У Луцьку невідомі розвели багаття та втекли
У Луцьку невідомі розвели багаття та втекли
У Луцьку невідомі розвели багаття та втекли
У Луцьку невідомі розвели багаття та втекли

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Теги: багаття, муніципали
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