У Луцьку невідомі розвели багаття та втекли





Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.



Подія трапилась ввечері 28 листопада поблизу будівлі Державної фіскальної служби України у Волинській області.



Так, небайдужі мешканці зателефонували до «гарячої» лінії відділу групи швидкого реагування департаменту муніципальної варти Луцька.



На місце події виїхали муніципали, які і загасили вогонь.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на одній із вулиць міста невідомі палили сухе листя та сміття.Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.Подія трапилась ввечері 28 листопада поблизу будівлі Державної фіскальної служби України у Волинській області.Так, небайдужі мешканці зателефонували до «гарячої» лінії відділу групи швидкого реагування департаменту муніципальної варти Луцька.На місце події виїхали муніципали, які і загасили вогонь.

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