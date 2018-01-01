На Волині водій маршрутки не зупинився для дітей, які годину стояли на морозі

У селі Княгининок водій маршрутки №224 не зупинився, щоб підібрати групу із п'ятьох дітей.Про це у спільноті «Княгининівська громада» повідомила«Моєму обуренню не має меж, п'ятеро дітей з Рокинь стояли у Княгининку на зупинці і чекали маршрутку додому, але водій не зупинився», – пише жінка.Вона зазначила, що діти цілу годину стояли на морозі та чекали на маршрутку.«І це не перший раз. Що це? В гонитві за грошима світу білого не бачимо?... Чужих дітей не буває, усі наші», – йдеться у дописі.