На Волині водій маршрутки не зупинився для дітей, які годину стояли на морозі
Сьогодні, 09:22
У селі Княгининок водій маршрутки №224 не зупинився, щоб підібрати групу із п'ятьох дітей.
Про це у спільноті «Княгининівська громада» повідомила Алла Ганіч.
«Моєму обуренню не має меж, п'ятеро дітей з Рокинь стояли у Княгининку на зупинці і чекали маршрутку додому, але водій не зупинився», – пише жінка.
Вона зазначила, що діти цілу годину стояли на морозі та чекали на маршрутку.
«І це не перший раз. Що це? В гонитві за грошима світу білого не бачимо?... Чужих дітей не буває, усі наші», – йдеться у дописі.
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Про це у спільноті «Княгининівська громада» повідомила Алла Ганіч.
«Моєму обуренню не має меж, п'ятеро дітей з Рокинь стояли у Княгининку на зупинці і чекали маршрутку додому, але водій не зупинився», – пише жінка.
Вона зазначила, що діти цілу годину стояли на морозі та чекали на маршрутку.
«І це не перший раз. Що це? В гонитві за грошима світу білого не бачимо?... Чужих дітей не буває, усі наші», – йдеться у дописі.
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