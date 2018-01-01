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На Волині водій маршрутки не зупинився для дітей, які годину стояли на морозі

На Волині водій маршрутки не зупинився для дітей, які годину стояли на морозі
У селі Княгининок водій маршрутки №224 не зупинився, щоб підібрати групу із п'ятьох дітей.

Про це у спільноті «Княгининівська громада» повідомила Алла Ганіч.

«Моєму обуренню не має меж, п'ятеро дітей з Рокинь стояли у Княгининку на зупинці і чекали маршрутку додому, але водій не зупинився», – пише жінка.

Вона зазначила, що діти цілу годину стояли на морозі та чекали на маршрутку.

«І це не перший раз. Що це? В гонитві за грошима світу білого не бачимо?... Чужих дітей не буває, усі наші», – йдеться у дописі.

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Теги: маршрутка, Луцьк
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Коментарі 2
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Давайте апелювати не до емоцій і совісті, а до закону.
Заборонено вибирати собі пасажирів, натомість потрібно брати всіх підряд. За таке втрата ліцензії. Будьмо юридично грамотними.
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Перевозити дітей без супроводу дорослих заборонено правилами ПДД. Вчора влада відзвітувала про потрачені 60млн гривень на шкільні автобуси. Де вони?
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