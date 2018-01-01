У Луцьку чоловік хотів скоїти самогубство
Сьогодні, 09:28
У Луцьку патрульні знайшли чоловіка, який мав намір вчинити самогубство.
Інцидент трапився у ніч на 30 листопада, - інформує Патрульна поліція Волинської області.
Заявниця повідомила правоохоронцям, що її родич хотів порізати собі вени кухонним ножем.
На момент прибуття інспекторів чоловік покинув помешкання і пішов у невідомому напрямку. Жінка сказала, що був у стані сп’яніння, тому хвилювалась за його життя.
Полісмени обстежили прилеглу територію та виявили особу неподалік, на вулиці Щусєва.
Чоловіка доставили додому, викликали медиків, які відвезли його в наркологічний диспансер, де і шпиталізували.
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Інцидент трапився у ніч на 30 листопада, - інформує Патрульна поліція Волинської області.
Заявниця повідомила правоохоронцям, що її родич хотів порізати собі вени кухонним ножем.
На момент прибуття інспекторів чоловік покинув помешкання і пішов у невідомому напрямку. Жінка сказала, що був у стані сп’яніння, тому хвилювалась за його життя.
Полісмени обстежили прилеглу територію та виявили особу неподалік, на вулиці Щусєва.
Чоловіка доставили додому, викликали медиків, які відвезли його в наркологічний диспансер, де і шпиталізували.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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