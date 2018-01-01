У Луцьку чоловік хотів скоїти самогубство

У Луцьку патрульні знайшли чоловіка, який мав намір вчинити самогубство.Інцидент трапився у ніч на 30 листопада, - інформує Патрульна поліція Волинської області.Заявниця повідомила правоохоронцям, що її родич хотів порізати собі вени кухонним ножем.На момент прибуття інспекторів чоловік покинув помешкання і пішов у невідомому напрямку. Жінка сказала, що був у стані сп’яніння, тому хвилювалась за його життя.Полісмени обстежили прилеглу територію та виявили особу неподалік, на вулиці Щусєва.Чоловіка доставили додому, викликали медиків, які відвезли його в наркологічний диспансер, де і шпиталізували.