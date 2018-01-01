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У Луцьку чоловік хотів скоїти самогубство

У Луцьку чоловік хотів скоїти самогубство
У Луцьку патрульні знайшли чоловіка, який мав намір вчинити самогубство.

Інцидент трапився у ніч на 30 листопада, - інформує Патрульна поліція Волинської області.

Заявниця повідомила правоохоронцям, що її родич хотів порізати собі вени кухонним ножем.

На момент прибуття інспекторів чоловік покинув помешкання і пішов у невідомому напрямку. Жінка сказала, що був у стані сп’яніння, тому хвилювалась за його життя.

Полісмени обстежили прилеглу територію та виявили особу неподалік, на вулиці Щусєва.

Чоловіка доставили додому, викликали медиків, які відвезли його в наркологічний диспансер, де і шпиталізували.

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Теги: самогубство, чоловік, Луцьк
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