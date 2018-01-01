Луцькі муніципали покарали продавця, яка вночі торгувала алкоголем. ФОТО





Про це пише прес-служба муніципальної варти Луцькради.



На вулиці Словацького, 2в, в самісінькому центрі міста, жінка продала покупцям горілку, чим порушила рішення Луцької міської ради «Про заборону продажу пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів».



«Тепер за свій вчинок їй доведеться відповідати перед членами адміністративної комісії органу місцевого самоврядування за місцем проживання, адже інспектори склали на неї адміністративний протокол за ч. 2 ст. 156 КУпАП», – йдеться у повідомленні.



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