В'їхав у паркан: п'яний волинянин розтрощив свій автомобіль. ФОТО. ВІДЕО





Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.



Зазначають, що водій не впорався з керуванням та в'їхав у паркан, уламки якого пошкодили вікно магазину.



Громадянин не постраждав, а от його автомобіль зазнав значних механічних пошкоджень.



Патрульні затримали чоловіка: стан сп’яніння підтвердився.



Інспектори оформили на нього 2 протоколи.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Забороль на вулиці Володимирській 27-річний чоловік у нетверезому стані в'їхав у паркан.Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.Зазначають, що водій не впорався з керуванням та в'їхав у паркан, уламки якого пошкодили вікно магазину.Громадянин не постраждав, а от його автомобіль зазнав значних механічних пошкоджень.Патрульні затримали чоловіка: стан сп’яніння підтвердився.Інспектори оформили на нього 2 протоколи.

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