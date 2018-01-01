В'їхав у паркан: п'яний волинянин розтрощив свій автомобіль. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 09:47
У селі Забороль на вулиці Володимирській 27-річний чоловік у нетверезому стані в'їхав у паркан.
Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.
Зазначають, що водій не впорався з керуванням та в'їхав у паркан, уламки якого пошкодили вікно магазину.
Громадянин не постраждав, а от його автомобіль зазнав значних механічних пошкоджень.
Патрульні затримали чоловіка: стан сп’яніння підтвердився.
Інспектори оформили на нього 2 протоколи.
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Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.
Зазначають, що водій не впорався з керуванням та в'їхав у паркан, уламки якого пошкодили вікно магазину.
Громадянин не постраждав, а от його автомобіль зазнав значних механічних пошкоджень.
Патрульні затримали чоловіка: стан сп’яніння підтвердився.
Інспектори оформили на нього 2 протоколи.
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Коментарі 3
Вже недовго залишилось цих бухих євробляхерів терпіти.
п'яний волинянин розтрощив ?свій? автомобіль
Это все эти «бляхи»
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