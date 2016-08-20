Чудовий сім’янин та позитивна людина, – сусіди про волинянина, який зарізав куму





Нагадаємо, інцидент трапився 29 листопада, - пише



У дворі будинку, де Яна помирала над ямою, чіплялася за стіну.



Сусіди в один голос запевняють: це чудовий сім’янин, добра, позитивна людина, гарний батько для донечки-немовляти і сина-школяра. Ніколи не пив, наркотиків не вживав.



Із Яною, яку він зарізав біля свого під’їзду, дружили сім’ями, знав її змалку. Яна і його дружина були кумами, найкращими подругами.



Яна часто приходила до них ночувати. От і вчора (29 листопада, - ред) завітала на ніч. Усе було гаразд, уранці жінки розмовляли про своє і вона вже збиралась додому.



Люди розповідають, що причиною трагедії стало щось дуже особисте й задавнене. Смертельна образа на Яну, яка ще 4 роки тому нібито познайомила його з однією нехорошою особою.



Що ж стало поштовхом з’ясують психологи і психіатри. 33-річний Захар пройде судово-медичну експертизу. В нововолинській лікарні його визнали тверезим і здоровим.



Викладачка з сусідньої квартири шокована інцидентом і розповіла:



"Таких позитивних, як Захар, іще пошукати. Він дуже любить свою дружину, домашній, тихий, лагідний".



"Десь навіть "підкаблучник". Спокійний, врівноважений. У хаті ніколи не було ні п’янок, ні гулянок. Ми не йняли віри, подумали: вбивство скоїв його старший брат. Той має круту вдачу. Може, прийшов і… Але брат тут ні до чого. Квартиру Захар успадкував від матері, яка померла кілька років тому. Вона була доброю жінкою, ми всі її шанували. Виховувала їх нормально. Що йому зайшло в голову – не розуміємо", – розповіла інша сусідка.



"Добре, що нас тут не було, коли він із ножем бігав, бо й нас би, напевно, поклав...Уже як поліція поїхала, нам начальник звелів усе піском засипати, бо крові дуже багато було", – сказали ремонтники, які прокладали трубу.



Чоловік завдав щонайменше 10 ударів у живіт і у спину. Штрикав куму у квартирі, вона вибігла, і наздогнав у дворі.







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