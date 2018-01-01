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У боулінг-клубі «StrikeCity» – «Вечірні ігри»*

У боулінг-клубі «StrikeCity» – «Вечірні ігри»*
У боулінг-клубі «StrikeCity» - «Вечірні ігри».

У п’ятницю та суботу о 20 годині для любителів активного відпочинку буде чудова нагода цікаво провести час у компанії друзів та отримати призи.

Розважальна програма, конкурси та запальна музика – все це під час «Вечірніх ігор» у StrikeCity.

Вхід вільний.

ТРЦ «ПортCity» чекає на Вас!
У боулінг-клубі «StrikeCity» – «Вечірні ігри»*

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Теги: ПортCity
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