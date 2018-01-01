У боулінг-клубі «StrikeCity» – «Вечірні ігри»*
Сьогодні, 10:45
У боулінг-клубі «StrikeCity» - «Вечірні ігри».
У п’ятницю та суботу о 20 годині для любителів активного відпочинку буде чудова нагода цікаво провести час у компанії друзів та отримати призи.
Розважальна програма, конкурси та запальна музика – все це під час «Вечірніх ігор» у StrikeCity.
Вхід вільний.
ТРЦ «ПортCity» чекає на Вас!
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У п’ятницю та суботу о 20 годині для любителів активного відпочинку буде чудова нагода цікаво провести час у компанії друзів та отримати призи.
Розважальна програма, конкурси та запальна музика – все це під час «Вечірніх ігор» у StrikeCity.
Вхід вільний.
ТРЦ «ПортCity» чекає на Вас!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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