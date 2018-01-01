У боулінг-клубі «StrikeCity» – «Вечірні ігри»*





У п’ятницю та суботу о 20 годині для любителів активного відпочинку буде чудова нагода цікаво провести час у компанії друзів та отримати призи.



Розважальна програма, конкурси та запальна музика – все це під час «Вечірніх ігор» у StrikeCity.



Вхід вільний.



ТРЦ «ПортCity» чекає на Вас!



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